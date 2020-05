Nicole Neumann contó los requisitos que debe tener un hombre para enamorarla

Nicole Neumann es una de las mujeres más bellas del país y por supuesto estuvo con algunos que hombres que marcaron su vida. Pero hoy en día se encuentra soltera y sin ningún apuro, tras terminar su relación con Matías Tasín.

Está mañana, sus compañeros de trabajo -Nosotros a la mañana- le preguntaron que tiene que hombre para enamorarla respondió:"Tiene que ser inteligente pero con mucho humor y que sepa respetar mis momentos de soledad. No me gusta el aburrido que no sea protector, me llama la atención el físico. Prefiero que no tenga pancita".

