La película que puede cambiar la noche de los Oscars

Es la favorita del público y la crítica, y puede cambiar la historia de los Oscars para siempre. Estamos hablando de Parasite, la obra maestra de Bong Joon-Ho, el director coreano que sorprendió con una pieza que conmueve, que habla de necesidades, de la pertenencia y las posesiones en una sociedad que busca escalar.

La representante de Corea del Sur viene de un gran recibimiento luego de ganar como mejor elenco en los SAG Awars, momento en que todos fueron ovacionados por el público presente. De esta manera, el filme se perfila como una de las candidatas fuertes a ganar en la 92° edición de los Oscars y de ser así, sería el primer largometraje no hablado en inglés que lo logre, lo que es de alguna manera, su mayor riesgo y lo que podría cambiar la noche de la premiación mostrando que Hollywood comienza a abrirse hacia otro tipo de directores.

Vale destacar que el único antecedente sobre un filme de habla no inglesa que se quedó con la prestigiosa estatuilla fue El Artista, película francesa que logró quedarse con el premio en 2012. Sin embargo, en la cinta los actores no hablaban y mucho de su mérito se debió a que se consideró un homenaje al cine mudo.

SOBRE LA TRAMA

La historia se centra en una familia pobre que habita en un piso bajo en Seúl y que sobrevive a base de trabajos precarios. Sus vidas cambiarán rotundamente cuando el hijo más joven del clan consiga un trabajo de tutor en una acaudalada casa de la clase alta.

De allí en más, veremos cómo de a poco su familia va buscando ventajas para hacerse de un estatus social que codician. Ésta búsqueda de ventajas en la vida los llevarán a aventurarse en la desgracia contada magistralmente por el ojo satírico de Bong Joon-Ho, quien introduce la perfecta mezcla de humor y drama en el filme.

La película competirá contra Ford v Ferrari, Little Woman, Marriage Story, Joker, Once upon a Time...in Hollywood, The Irishman y 1917.