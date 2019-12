Con una emotiva carta, el Pocho Lavezzi hizo un importante anuncio

View this post on Instagram

Fueron años increíbles de esta historia. Años marcados por aprendizajes, momentos únicos e infinidad de recuerdos que serán eternos en mi corazón.⁣⁣ Por siempre agradecido a todos los que me acompañaron en este camino.⁣ Con mucha emoción, me despido de la etapa más linda que me dio la vida.⁣⁣ Fui muy feliz! Un abrazo⁣⁣ ⁣⁣ They were amazing years of this story.⁣⁣ Years marked by learning, unique moments and lots of memories that will stay in my heart for good.⁣⁣ I am forever grateful for those who have stayed by my side throughout this journey. ⁣⁣ With lots of joy, I say goodbye to the most amazing phase life has given me. ⁣⁣ I’ve been extremely happy!