Emilia Attias es una de las celebridades que se encuentra disfrutando del Mundial de Clubes. Varios famosos tuvieron la posibilidad de ir a Miami como fanáticos, mientras que otros fueron a cubrir para diferentes programas de televisión y streamings. Este último fue el caso de la actriz, que la está rompiendo con su trabajo y presencia fashionista en el evento. Sin embargo, en el partido de Boca, descolocó a todos con un descomunal look, micro conjunto y con el calzado que será tendencia.

Emilia Attias ya demostró la pasión que le pone a sus trabajos, en todo momento. Ella se volvió una de las actrices más recordadas y queridas por los fanáticos de las novelas. Sin embargo, también se volvió un ícono de la moda sensual y cómoda, para sus apariciones en la televisión, streamings o eventos importantes. Gracias a esto, logró crear una comunidad de más de 1.5 millones de seguidores, que la acompañan y la siguen en todas las oportunidades que le surgen.

En los últimos días, contó que fue convocada al Mundial de Clubes, en Miami, para cubrir la especial competición. Ella fue acompañada del Pollo Álvarez, quienes juntos disfrutaron y disfrutarán de todos los partidos. Sin embargo, se volvió tendencia en las redes sociales y entre los fanáticos de la moda debido a un descomunal pero sensual look que decidió lucir, para ver a Boca en el Hard Rock Stadium Miami. Si bien su equipo empató 2-2, ella llamó la atención de todos.

La actriz decidió ir por la tonalidad de los claros, y aprovechar las altas temperatura de los Estados Unidos. Para eso, lució un top de corte bikini triangular, con una hebilla en el centro para ajustarlo. El mismo, de color beige, lo combinó con una pollera cargo. Se trata de una falda con bolsillos, como los del pantalón más usado en la temporada de invierno argentino. Sin embargo, lo que más sorprendió fue el calzado que promete ser tendencia en el próximo verano: unas sandalias transparentes, que le permitieron lucir todo el tatuaje de la planta del pie.

Los seguidores y fanáticos fashionistas no dudaron en halagarle el look, que marca la sensualidad de la actriz y su amor por lo ajustado. Emilia Attias mostró, entre las postales, lo que fue el especial día y cómo lo disfrutó junto a su compañero, Pollo Álvarez. Ella sigue disfrutando de las playas y el evento en Miami, al mismo tiempo que se vuelve tendencia con los looks que elige para cubrir y disfrutar de los mejores partidos.

