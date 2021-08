¿Romance en puerta? Los mensajes entre Lucas Alario y Agustina Albertario

La Leonas llegaron a la final de hockey en los Juegos Olímpicos tras ganarle a India por 2 a 1. Hasta acá, lo que todos saben... Pero tras este triunfo se escondería una historia de amor. ¿Los protagonistas? Lucas Alario y Agustina Albertario.

Entre el futbolista y la jugadora de hockey pareciera haber mucho más que solo buena onda. Hace varios meses se cruzan mensajes en las redes sociales que avivan los rumores de romance.

Los mensajes entre Lucas Alario y Agustina Albertario que confirmarían su relación

"Qué jugadora. Qué delantera", escribió Alario tras el triunfo; a lo que Agustina Albertario contestó: "Siguiendo tus consejo". Y tras esa respuesta llegaron dos mensajes que demuestran que entre ellos hay mucho más que solo buena onda: "Yo tengo que ir más al segundo palo", dijo él, a lo que ella contestó: "Vos callate plisss. Vuelve y clava 2".

Esta no es la primera vez que los deportistas se "mensajean" en redes. El futbolista ya había comentado una foto de ella con un teléfono en la que buscó marcar territorio. "No me suena che", escribió junto al emoji de un tractor.

Lucas Alario está soltero y juega en Alemania, mientras Agustina Albertario vive un incipiente romance con un entrenador de la cadena BIGG y juega en Argentina en Lomas Athletic.