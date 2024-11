Spreen, llamado Iván Buhajeruk, es reconocido en el mundo del streaming por sus transmisiones en Youtube y Twitch. Si bien su ingreso al campo de juego de Deportivo Riestra se trató de una movida de marketing del club, generó todo tipo de comentarios de los fanáticos del fútbol.

De la mano de Cristian “El Ogro” Fabbiani, Spreen ingresó al partido y ni siquiera tuvo oportunidad de tocar la pelota, ya que fue sacado del juego a los 59 segundos de haber ingresado, por lo que su carrera como jugador profesional fue fugaz.

Spreen como titular de Deportivo Riestra

¿Movida de marketing?

La movida de Deportivo Riestra de poner a Spreen en la cancha, y de titular, no pasó desapercibida y casi nadie quedó contento.

En las redes sociales se habló sobre el mundo de las apuestas online y el vínculo con la idea de hacer jugar al youtuber de titular, ya que existía la posibilidad de apostar si el joven jugaba o no y cuándo se haría su cambio.

La "Brujita" Verón contra la movida de marketing de Deportivo Riestra

Pese a los comentarios de otros futbolistas e hinchas, el sponsor de Riestra, siendo parte de la movida, puso el nombre de su marca en los botines del futbolista y lo largó al juego. “Es una situación de marketing. Lo de hoy es una campaña, lo nuestro es un club-empresa. Lo del marketing sirve y, además, es amigo de los chicos y del técnico”, manifestó Diego Figueroa, gerente deportivo de la pequeña entidad del Bajo Flores.

Mientras tanto, el Ogro Fabbiani, DT de Riestra, señaló que “sabía todo lo que iba a pasar con Spreen pero a mí no me afecta; me quedo con lo más importante que es el resultado contra el puntero del campeonato”, festejando el resultado 1-1 contra Vélez.

“Es un amigo de la casa, tiene un contrato, todos los chicos lo quieren por lo que hace”, expresó el capitán de Riestra, Milton Céliz. “No nos hacemos cargo, esto es de ellos, de los dueños. Es un asunto de ellos”, agregó.

Quién es Spreen

Spreen, Iván Buhajeruk, es un santafesino de 24 años, categoría 2000, y uno de los streamers más conocidos de la Argentina. Cuenta con más de 5.4 millones de seguidores en Instagram, más de 7 millones en Youtube y sobrepasa los 10 millones en Twitch.

Su carrera en el mundo del streaming empezó con Minecraft, Grand Theft Auto V y Fortnite, lo que le otorgó fama en el mundo gamer. Su estilo tranquilo y relajado le permitió conectar con la audiencia de una manera única, logrando que triunfe en toda América Latina.

El joven Spreen

El youtuber, ahora futbolista de primera, fue registrado en el Comet de la AFA en febrero de este año. Sin embargo, no había usado la ropa del club hasta el pasado martes cuando se presentó a su primera práctica.

Su llegada a primera fue a través de la marca de bebida energizante, ya que es su principal sponsor y ellos lograron el acercamiento del streamer al conjunto deportivo. “Lo único que sé es que Iván (Buhajeruk) vende latitas y a mí me paga la latita. Entonces, que venga”, expresó el Ogro Fabbiani.

