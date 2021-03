Lucía Galán reveló que Claudia Villafañe le pidió que no fuera a despedir a Diego Maradona

Lucía Galán habló por primera vez desde la muerte de Diego Maradona. La integrante del dúo Pimpinela mantuvo una apasionada relación a inicios de los 80 y fue uno de los grandes amores del Diez.

A pesar de mantenerse al margen de la polémica familiar, la artista confirmó en LAM que fue Claudia Villafañe fue quien le pidió que no asistiera al velatorio de Diego, realizado en la Casa Rosada el pasado 25 de noviembre.

"No sé si Claudia (Villafañe) me quiere o no pero me pidieron que no vaya. Yo respeto esos momentos y respeto la situación difícil que están pasando los hijos. Yo mandé un Whatsapp y me dijeron que no fuera. De todas maneras, nunca intenté adueñarme de la historia de nadie y siempre tuve mucho respeto", dijo en LAM.

Luego, se refirió a cómo veía el entorno de Diego y su posición en la vida. "Él tenía miedo de quedarse solo con él mismo y revisar su vida, sus cosas. Siempre estaba rodeado de bufones, de gente que le dijera a todo que sí y que era el campeón. Su ego fue el que lo destruyó. Hay una parte de él que no quería enfrentarse consigo mismo", tiró.

Lucía Galán habló del presunto embarazo de Diego Maradona

Tras la muerte de Diego Maradona, Luis Ventura confirmó que Lucía Galán habría estado embarazada del deportista pero decidió no tenerlo.

Sobre esta declaración, la "Pimpinela" decidió no dar detalles de este doloroso capítulo. "Si fuera verdad o mentira, eso forma parte de mi vida privada y jamás hablaría de eso en un programa de televisión. Obvio que cuando Luis Ventura habló del tema me removió pero hay situaciones que no quiero dar indicios de nada por respeto a mí misma, a Diego y a un montón de situaciones. No lo afirmo ni lo niego. No voy a hablar del tema", disparó.