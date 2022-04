Andrea Donnay vistió Junín para un mega evento de moda

La diseñadora Andrea Donnay vistió a su ciudad natal, Junín, para un evento en el Estadio Eva Perón del Club Atlético Sarmiento, sentando un precedente en la historia de la Institución y la ciudad.

“Todo nació una tarde que fui al club y noté lo hermoso que es. Quería sumar mi granito de arena a esta institución que alberga más 5000 deportistas en las distintas disciplinas. Me pregunté qué podía hacer y cómo podía darle forma. Entonces tuve una reunión con el Presidente Fernando Chiófalo donde me brindó el club desde el primer momento. Y así comenzó una gran aventura que fue la de ir en busca de los sponsor que pudieran apoyar este evento,fue un camino muy lindo, porque conocí grandes personas donde me contaron sus historias y cómo fueron creciendo en sus empresas”, contó la diseñadora. “Hago un paréntesis especial para agradecer y destacar la labor incondicional de María Rosa Ragogna Directora de Prensa y RRPP del Club Sarmiento”, añadió.

La pasarela se iluminó con más de 60 modelos profesionales, hombres y mujeres cotidianas, dejando atrás el estereotipo de la mujer delgada.

Andrea cuenta cómo fue convocando a sus colegas los cuales no dudaron en aceptar y ser parte de la aventura de vestir a Junín de moda. “Fueron pasando cosas muy hermosas que marcaban el corazón de muchas personas, sueños cumplidos, personas felices de ser parte”, contó Andrea.

“Fueron pasando cosas muy hermosas que marcaban el corazón de muchas personas", contó Andrea, emocionada por "vestir" a su ciudad natal.

Participaron Benito Fernadez, Veronica de la Canal, Claudio Cosano, y Tito de Matices, bajo la conducción de Horacio Cabak. También formó parte del desfile Hernán Drago y la productora de modas Lucía Uriburu.

Saludo final.

También participaron Lf Style and Design, La Casona, Lalu, Fiori, Carinelli, Norma Crochet. La pasarela se iluminó con más de 60 modelos profesionales, hombres y mujeres cotidianas, dejando atrás el estereotipo de la mujer delgada.

(de izq. a der.) Benito Fernández, Andrea Donnay, Vero de la Canal, Claudio Cosano, Hernán Drago.

“Agradezco enormemente al equipo de peluqueros y maquilladoras que hicieron un trabajo maravilloso. Todo estuvo a la altura de la circunstancia. Noche mágica que se repetirá para fin de año en el mismo lugar: el Club A.Sarmiento en el Estadio Eva Perón”, agrega Donnay.