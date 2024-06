Anna Rossatti busca revolucionar el otoño\invierno 2024: la magia de conocer una colección desde su génesis

Desde hace más de dos décadas, Anna Rossatti se ha vinculado como sinónimo de elegancia y sofisticación. La diseñadora supo conquistar al público con su enfoque moderno y avanzado dentro del mundo del Prêt-à-porter. Sus creaciones no solo reflejan un estilo refinado, sino que también inculcan una sensación de femineidad y distinción en cada prenda. Desde atuendos para el día a día hasta deslumbrantes vestidos de alta costura para eventos de la alfombra roja, por ende, se ha convertido en un referente indiscutible de la moda contemporánea.

Recientemente, la diseñadora se animó a lanzar un nuevo proyecto a su ya impresionante lista de logros: la creación de un espacio fresco y evolutivo, la cápsula de 'Anna Rossatti Noche'. Con esta colección, busca capturar la atención de un público renovado, ofreciendo diseños que destacan y deslumbran con brillos, escotes atrevidos y espaldas descubiertas.

La influencia de la cultura europea, especialmente la italiana, ha sido una fuente constante de inspiración para Rossatti a lo largo de su carrera. Heredera de una pasión por la moda y el textil transmitida por su familia, la diseñadora cultivó su creatividad y buen gusto desde una edad temprana. Sus viajes por el mundo junto a sus padres despertaron su admiración por el arte y los diseños de diversas culturas, moldeando su visión única en el mundo de la moda.

En una entrevista exclusiva, Anna Rossatti comparte su visión sobre la industria de la moda y adelanta lo que nos espera en la próxima temporada. Con una formación en letras, italiano y francés en Estados Unidos, la diseñadora siempre ha aspirado a ser una mujer instruida y elegante, una visión que se refleja claramente en cada una de sus creaciones. Desde el lanzamiento de su marca en el año 2000, ella se ha destacado por la perfección de su sastrería y el impecable corte de sus prendas, consolidándose como una figura influyente en el mundo de la moda contemporánea.

C: ¿Qué orientación trae la nueva colección?

AR: Fundamentalmente mucha textura. Todas las telas hablan por sí solas. En la colección se encuentran telas con arrugas que se desarrollan con distintas técnicas, entonces hay diseños con arrugas verticales, horizontales, en diagonal, muy juntas. Se desarrollaron muchas combinaciones de textiles, cosas raras que están muy buenas. También todo lo que da volumen está incorporado en esta temporada.

Las telas son otro fuerte de la colección, ya que vienen importadas de Europa y Oriente. Esto permite estar un año adelantados, yo no sé si acá en Argentina se está dando ahora la ropa muy arrugada como si se vio en las últimas colecciones europeas. ¡Lo bueno es que no vamos a tener que planchar más!

Tanto las telas de los pilotos como las sedas, todo se viene con mucha textura, volumen, colores metalizados y estampados en papel foil. Esto está buenísimo porque logramos una colección en donde te llama mucho la atención los textiles presentes.

C: ¿Qué te inspiró a la hora de desarrollar estos diseños?

AR: Primero, obviamente me inspira mucho viajar y la tecnología aplicada en los textiles. El año pasado, por ejemplo, estuve mucho tiempo en Londres y creo que hacer ese viaje fue estimulante y logró inspirarme a la hora de desarrollar los diseños.

También una parte muy importante a la hora de crear y buscar inspiración es la juventud. En el local que tengo en Palermo recibo muchas clientas jóvenes y cancheras, lo que me lleva a estar siempre en vanguardia y renovándome.

C:¿Qué características sentís que te definen como diseñadora?

AR: Creo que las características que me definen como diseñadora son lo novedoso, la innovación y la modernidad. La marca busca diferenciarse trayendo lo nuevo y no el mismo traje que venden otras marcas. Como diseñadora siempre estoy buscando los detalles y que cada prenda sea especial, haciéndote sentir de esa forma cuando la uses. Los detalles son claves.

Resaltó la modernidad porque en cada viaje y cosa que hago, estoy mirando y aprendiendo. En cada calle, museo o vidriera busco los detalles y poder actualizarme para poder estar dos pasos más adelante a las modas que se vienen. Muchas veces a la hora de hacer las colecciones, colaboro con las vendedoras y ellas me ayudan a decidir qué prendas realizar porque la mujer argentina cuando se trata de vestirse, es clásica. El límite te lo da la clienta y aunque una puede presentar muchas ideas extravagantes, siempre hay una línea límite que no se puede pasar.

Considero que la marca ofrece distintas opciones para dos tipos de personas: por un lado, aquellos que se animan a los colores y estampados, y por el otro, los que prefieren lo clásico y los tonos neutrales.

C: ¿Cuál es la huella que quieres dejar en las mujeres que visten tus diseños?

AR: La seguridad. La elección de un diseñador es muy importante, me pasa, por ejemplo, con la celebrities que aparecen en la televisión, en pantallas HD, en eventos súper importantes o conduciendo programas de televisión, que me eligen porque saben que yo le doy seguridad. No solo las grandes celebrities, un domingo al mediodía, el cumpleaños de la tía, por ejemplo, vos estás segura de que estás bien. Yo creo que esa es la huella que quiero dejar.

Las periodistas o modelos que están todo el tiempo enfrentando una cámara, creo que muchas veces puede pasar eso de decir ‘uy, ¿cómo me quedará esto? ¿Cómo me quedará atrás este pantalón?’ . Yo siento que muchas clientas encuentran la calidad y la confianza, esa de saber que si, por ejemplo, a la periodista la están enfocando atrás, le va a quedar bien la prenda. Esto se da porque tenemos prendas muy cuidadas en el sentido de la fabricación. Las prendas en Anna Rossatti están constructivamente bien, nunca tenemos problemas de moldearía o de calidad del textil.

C: ¿Qué colores van a invadir nuestras vidrieras esta temporada?

AR: Nosotros apuntamos al verde. Dentro de nuestra colección se pueden encontrar tres tipos de verde: el verde manzana, que nos adelantamos y recién se está viendo en los desfiles de invierno para el año que viene, el verde brillante, que es más power, y el verde petróleo. Además, los colores que están en tendencia son el colorado (rojo) y bordó, el verde y azul petróleo, el gris, el blanco y el negro que nunca pueden faltar, y el print que llega en dos diseños: camel y cebra.

El turquesa también es un color que comenzó a aparecer esta temporada y que, tal vez, lo veamos más en verano e invierno que viene. Quien empezó a incluir el turquesa en sus colecciones fueron Gucci y Dolce & Gabbana con accesorios en la temporada de invierno pasado y eso me inspiró.

C: ¿Qué tendencias vienen en la temporada otoño invierno?

AR: En esta temporada se destaca mucho el brillo y el plateado. En nuestra colección incluimos tops totalmente plateados. Camperas de abrigo esponjosas, elastizadas con detalles en plateado y pantalón a juego. Los blazers clásicos con piedras bordadas para texturizar y aportar brillo. Esta temporada trae eso, presencia de tachas, accesorios, cuero...

Otra de las claves son las combinaciones, venimos combinando muchas telas como por ejemplo el eco cuero con piel en chaquetas, que también son tendencia, sobre todo las cortitas. Los estilos callejeros continúan en alza y quedan muy bien combinados con el eco cuero. En la colección también incluimos un kimono que se puede utilizar como camisa o con un corset, esta temporada permite generar muchos estilos en una prenda.

El estilo urbano es el estilo que más se va a buscar esta temporada, muy urbano inspirado en las calles de Londres, muy londinense. En la colección tenemos babuchas con buzos y camperitas con telas que se utilizarían en sastrería, como la seda, pero que en este estilo de prendas mezcla los dos mundos y brinda un look arreglado y elegante, pero casual.

C: ¿Qué es lo importante a la hora de seleccionar un género?

AR: A mí me gusta mucho la tecnología y hoy en día todas las telas son de laboratorio, entonces a mí me gusta pensar que las telas no son más un diseño así nomás, ahora los chicos que se dedican a diseñar telas le ponen mucha garra. Obviamente, las telas se diseñan en Alemania, en Italia y en Oriente y tienen máquinas tremendas que pueden hacer lo que quieran. Entonces yo quiero ver justamente una tela en donde se note que hubo un equipo en tecnología, que detrás del diseño haya alguien que sepa de computación y que le de un orden, que se note el trabajo, yo valoro mucho eso.

Tener ese tipo de telas en nuestra colección hace la diferencia cuando las clientas llegan y no encuentran esta calidad en otros lugares. Hacer mucho foco en eso es la gran diferencia, la mayoría de los diseñadores en argentina compran las telas a importadores y se tienen que acomodar a lo que ellos traen. Yo soy importadora de todos mis textiles, botones y cierres, por eso tengo la posibilidad de conocer otras cosas que otros diseñadores no.