Bases y condiciones del concurso Bici Urbana

Villalba Martin Horacio (en adelante “La Organizadora”), C.U.I.T.N°:20-23996571-8, con domicilio legal en la calle Sucre Antonio Nº 2357 PB dEPTO 2 de C.A.B.A., organiza el sorteo de una Bici Urbana en la Web de Caras. Este concurso tendrá vigencia y validez internacional, para todo aquel/aquella que quiera participar y respondan a una consigna establecida por La Organizadora.

La vigencia del concurso, será desde las 18:00 horas del 18 de agosto del 2021 hasta las 21 horas del día miércoles 04 de Agosto 2021.

Objetivos: Promover, estimular la participación de los usuarios y generar tráfico de seguidores en la red social Instagram de la cuenta de la Revista Caras: @revistacaras.

1º) El interesado en participar de este concurso debe ser seguidor del Instagram de las siguientes cuentas: @revistacaras, @bici_urbana y @pauperaltaoficial. Para participar deberá darle like (“me gusta”) a la publicación del sorteo y etiquetar (mencionar con @) a sus amigos(es decir, otros usuarios de Instagram). Cuantos más amigos etiquete, más chances de ganar tendrá, siempre que los usuarios sean personas físicas y no se repitan en los comentarios. Se podrán agregar todos los amigos que se quieran, en uno o más comentarios. Podrán participar todos los ciudadanos argentinos o extranjeros desde los 18 años y sin límites de edad. La participación en el concurso es totalmente “LIBRE Y GRATUITA”, e implica el conocimiento y la aceptación de las presentes bases y condiciones.

2º) Selección del ganador: La selección del ganador se realizará el día miércoles 04 de Agosto de 2021 a la hora 21. El anuncio del ganador será publicado el mismo día a las 21 horas en las historias de Instagram de las cuentas: @bici_urbana y @pauperaltaoficial. En caso de que el GANADOR mencionado en primer lugar, no conteste, no acepte, o no se presente a retirar el premio dentro de los treinta (30)días posteriores de haber sido anunciado el GANADOR, se pasará a elegir a otro GANADOR. Este mismo será convocado con el mismo procedimiento realizado para el caso del GANADOR primario. El premio será entregado al participante, que será determinado como GANADOR, conforme los criterios del jurado.

3º) Premios: UNA (1) BICI modelo Stark Lady color agua marina cuyo valor es de ARS $ 44.000.-



4º) El CONCURSO, no se encuentra patrocinado, asociado o administrado por Instagram, Facebook y/o cualquier otra red social. Editorial Perfil S.A., ni los editores del sitio web participante, en ningún caso serán responsables por ningún daño o perjuicio de cualquier tipo que pudieran sufrir el ganador, o bien terceros con motivo de la participación en el concurso, así como de todo otro daño originado en ocasión de su retiro, reclamo o uso y disfrute. “La Organizadora” limita su ámbito de responsabilidad a la prestación integral del CONCURSO y a la entrega del PREMIO, conforme las presentes BASES.-

5º) “La Organizadora”, se pondrá en contacto de inmediato con el ganador, por mensaje privado, para informarle todo lo relacionado al premio obtenido. EL GANADOR deberá informar su nombre y apellido, dirección de correo electrónico, documento de identidad y fecha de nacimiento. El premio será enviado al domicilio del ganador, y el costo de dicho envío estará a su cargo, en horario a convenir entre “La Organizadora” y el GANADOR. Tal como se indica en el punto 1°) el domicilio del GANADOR debe ser dentro de la República Argentina. Al momento de entrega del premio el GANADOR deberá acreditar identidad con la presentación de fotocopia del documento de identidad y del mismo modo firmar el Formulario de aceptación del premio.



6º) No podrán participar personas menores de 18 años, el personal de Editorial Perfil S.A., ni de ninguna de las sociedades y/o empresas vinculadas con ésta y demás personas que “La Organizadora” contrate para proveer cualquier producto o prestar cualquier servicio relacionado con el CONCURSO, así como tampoco podrán participar sus parientes por consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado inclusive, ni tampoco los ex empleados de esas empresas que se hubieren desvinculado de las mismas dentro de los noventa (90) días anteriores a la fecha del inicio del CONCURSO, ni sus parientes hasta el mismo grado de consanguinidad antes mencionado.



7º) EL GANADOR autoriza expresamente a “La Organizadora” a utilizar su nombre, número de documento, IMÁGENES personales y/o voces de éste con fines publicitarios y/o promocionales en cualquier medio de comunicación, ya sea televisivo, cinematográfico, radial, gráfico, internet, etc., en la forma en que “La Organizadora” considere más conveniente y sin que esto genere derecho a compensación de ninguna especie, por un plazo de veinticuatro (24) meses contados desde la finalización del CONCURSO.-



8º) Cuando circunstancias no imputables a “La Organizadora” y no previstas en estas BASES o que constituyan caso fortuito o fuerza mayor lo justifique, previa comunicación a los participantes, “La Organizadora” podrá cancelar o modificar las condiciones del CONCURSO, efectuando los cambios operativos necesarios que no signifique alterar la esencia del mismo y el premio ofrecido, procediéndose a su publicación en los mismos medios utilizados originariamente con hasta 24 horas de antelación a su finalización, sin derecho a reclamo alguno por parte de los participantes. Cualquier circunstancia no prevista en estas bases será resuelta por La Organizadora. Estas bases se encuentran publicadas en la página web de Revista Caras.



9º) La Dirección Nacional de Protección de Datos Personales, órgano de control de la Ley Nº 25.326 tiene la atribución de atender las denuncias y reclamos que se interpongan con relación al incumplimiento de las normas sobre protección de datos personales. La

organizadora dará cumplimiento al contenido y a los propósitos de la Ley 25.326, en cuanto a la protección integral de los datos personales que sean proporcionados por los participantes, conforme art, Nº 25 Inc 2) una vez finalizado el concurso y determinados los ganadores los datos personales remitidos para la participación se destruirán.

10º) Para cualquier cuestión judicial que pudiere derivarse de la realización del presente CONCURSO, los “participantes” y “La Organizadora” se someten a la jurisdicción de los tribunales ordinarios de la Ciudad de Buenos Aires.

Ciudad de Buenos Aires, 19 de julio de 2021.