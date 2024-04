Cande Molfese, Costa y Laura Esquivel unidas contra el odio hacia las mujeres en redes sociales con la campaña "Enfrentemos la irritación"

Los estándares de belleza son una presión social que afecta principalmente a las mujeres. Con la llegada de las redes sociales, los comentarios de odio sobre la apariencia física se incrementan generando un daño en el autoestima y la salud mental. Para visibilizar esta problemática, Dove presentó la campaña “Enfrentemos la irritación”, en la cual influencers argentinas exponen fotografías que se vieron atacadas por los haters en una muestra de arte.

Costa junto a su retrato en la muestra de arte.

En esta exposición la marca de productos de cuidado personal enfatiza destacar y enfrentar los mensajes de odio que las mujeres reciben a diario en sus redes sociales. La mayoría de los comentarios están dirigidos al aspecto físico como el peso corporal, el estado del cabello o el vello en el cuerpo o rostro, es decir, características que salen de los estándares impuestos por la sociedad.

Dani La Chepi en la exposición.

Esta propuesta de Dove se inauguró el pasado viernes 13 de abril y estará abierta al público hasta el 18 del mismo mes. En la apertura del proyecto, las influencers que compartieron sus imágenes estuvieron presentes acompañando esta iniciativa pionera. Laura Esquivel, Evelyn Botto, Candela Molfese, Dani La Chepi y Costa fueron algunas de las mujeres que le hicieron frente a la irritación.

La exposición se realiza en Fundación Cazadores, ubicada en Villaroel 1438 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Quienes deseen visitar este movimiento por la inclusión y autoaceptación podrán acercarse de 14 a 20 hs.

Laura Esquivel junto a su foto.

Las influencers hablaron sobre esas fotos que debieron eliminar, archivar o nunca publicar por los comentarios que recibieron y la inseguridad que generan. Laura Esquivel habló con revista Caras y remarcó la importancia de ser parte de la concientización: “Personalmente viví un montón el hate y tardé muchos años en entender que me pasaba… ¿por qué me sentía mal?. Hasta que entendí que en algún momento de la vida hay que cortar con ese círculo vicioso y saber que si otro te hace un comentario en realidad no es para vos, sino que es un problema del otro y hay que dejarlo afuera”.

Valentina Ginocchio en la muestra de arte de #EnfrentemosLaIrritación.

En el evento de inauguración también estuvo presente Valentina Ginocchio, quien contó su experiencia con los haters en sus inicios como influencer. “En la vida real a las mujeres nos pasa de escuchar comentarios sobre nuestros cuerpos, pero en las redes sociales lo vivimos más directo y es algo que hay que hablarlo, como en estos espacios, para poder visibilizarlo…ignorar estos temas es normalizar algo que hace mucho daño”, expresó a Revista Caras.

Cande Molfese, actriz e influencer, también contó sus experiencias con los haters durante su carrera: “Hay veces que me afectan estos comentarios porque estoy menos fuerte y hay veces que directamente me río y digo: ‘no puedo creer que alguien me escriba esto’. Recién leí los comentarios de mi foto y pensé ‘qué fuerte’. Me parece una locura que haya gente que tenga la necesidad de escribir estas cosas”.

Evelyn Botto acompañando a su foto.

Este compromiso de Dove comenzó en 2023 con la recolección de mensajes anónimos en redes sociales. En este contexto, la marca plasmó estos mensajes en carteles generando un llamado de atención a la sociedad. Junto a esta acción lanzaron un spot remarcando la importancia de la responsabilidad en redes y convocaron a las mujeres a ser parte del movimiento.