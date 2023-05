Carlos Portaluppi bajó 38 kilos en 6 meses gracias al balón gástrico

Carlos Portaluppi bajó drásticamente de peso, lleva bajados 38 kilos en 6 meses, pero lo más importante es que logró mantener una vida saludable luego del tratamiento y hoy lo ve como un cambio sostenido en el tiempo y que es posible.

No se trata de magia se trata de ciencia. Carlos Portaluppi comenzó hace seis meses un proceso acompañado por profesionales de la salud tanto a nivel físico como emocional. El mismo consiste en un balón gástrico ingerible que llegó al mercado para revolucionar la forma de bajar de peso.

El programa Allurion es un plan integral de vida saludable que permite a los pacientes adelgazar, en promedio, entre 10 a 15 por ciento de su peso corporal en tan solo seis meses, sin necesidad de una intervención quirúrgica. En Argentina se estima que más de 2000 personas ya lo probaron, entre los famosos que apostaron a este camino están además de Carlos Portaluppi, Claribel Medina, Maximiliano Ghione y Hernán Piquin.

En primera persona

Carlos Portaluppi destaca: “Ahora estoy ocupándome de este tema que padezco. Estuve a punto de hacerme una cirugía bariátrica, pero mi hermano menor se la hizo y tres años después se murió, en el 2015. Fue algo que me frenó y me hizo repensar la decisión de someterme a una cirugía tan invasiva. Me dio mucho miedo porque vi todo lo que sufrió mi hermano. Fue terrible”.

“Me pusieron el balón Allurion en noviembre pasado y llevó bajados 38 kilos a hoy. No hay cirugía, no hay anestesias y en 15 minutos ya estaba en casa. Posiblemente en septiembre vuelva a colocármelo sería un tratamiento secuencial haciendo una pausa y retomando el tratamiento. Y además hay acompañamiento de nutricionista, psicóloga y ejercicio físico, porque no es mágico. Pero ayuda”.

“Si bien intenté bajar de peso muchas veces, ahora tengo actitud, decisión, ganas y más herramientas que tienen que ver con la convicción”.

Portaluppi al recordar su vida anterior al tratamiento describe que “Llegué a estar en una situación complicada en la que caminaba media cuadra y me agitaba, me dolían las rodillas, me cansaba. Hice miles de dietas. Empecé a hacer actividad física después de 25 años de no hacer nada. Y una reeducación alimentaria. Me siento mucho mejor".

La opinión del equipo médico

La Licenciada Romina Sapir, directora de Bionut centro que eligió Portaluppi para el tratamiento, cuenta: “Carlos viene con una larga historia de obesidad, con parte de su familia que padece esta enfermedad. El poder encontrar un método no invasivo fue el puntapié para comenzar a cambiar su calidad de vida. Más allá de la gran cantidad de kilos que lleva bajados, constantemente nos resalta lo ganado en salud. Por ejemplo, le molestaba el cinturón de seguridad del auto, sentía que lo ahogaba. Hoy en día siente libertad”, destaca Sapir.

Carlos Portaluppi junto a Romina Sapir

El Programa Allurion

Ambulatorio, sin cirugía, sin endoscopía ni anestesia. Es un método completamente innovador que se coloca en tan solo 15 minutos y produce una sensación de saciedad.

El Dr. Miguel Braun, especialista en cirugía general, certificado en obesidad y director del centro médico BIONUT, asegura: “El sobrepeso y la obesidad deben ser abordadas desde una visión global, con un equipo multidisciplinario, para lograr abarcar este problema en toda su complejidad. En este contexto el programa Allurion ha sido una gran herramienta para potenciar sus resultados de pérdida de peso y de estilo de vida saludable. Es importante conocer que el 80 % de la pérdida de peso con un balón se produce en los 3 primeros meses”.

Allurion

Y luego explica: “El programa comienza con la consulta junto a un equipo multidisciplinario, en el que intervienen médicos especialistas certificados por Allurion, nutricionistas y psicólogos especializados en el trastorno de la conducta alimentaria evalúan de manera integral al paciente para la colocación de un novedoso balón gástrico” destaca el Dr. Braun.

El objetivo del Programa no es solo adelgazar tras generar saciedad, sino adquirir nuevos hábitos de alimentación saludable y de estilo de vida. De hecho, está comprobado que el plan mejora la calidad de vida media en todos los aspectos y reduce el síndrome metabólico y el riesgo cardiovascular. A su vez, los directivos de Bionut agregan: “Con perder tan solo un 5% de su peso corporal, puede reducir significativamente el riesgo de sufrir diabetes de tipo 2 y enfermedades del corazón”.