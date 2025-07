Leo Saleh celebró su cumpleaños con un viaje de lujo por Miami, Bahamas y Nueva York

La primera parada fue Miami, ciudad que ya se ha convertido en su segunda casa. Allí, rodeado de amigos y con el mar como testigo, Leo celebró su cumpleaños con un exclusivo sunset party en la zona de Sunny Isles. La fiesta, íntima pero muy top, incluyó música en vivo, tragos de autor y una ambientación que reflejaba su estilo sofisticado y relajado a la vez. “Quería un festejo distinto, al aire libre, rodeado de buena energía. Miami siempre me recibe con los brazos abiertos”, confesó.

Luego, el viaje continuó hacia las paradisíacas Bahamas, donde Leo se desconectó del ruido para reconectar con la naturaleza. Playas turquesas, días de navegación, snorkel en aguas cristalinas y atardeceres de película formaron parte de una experiencia que calificó como “mágica”. “Las Bahamas me regalaron paz. Era lo que necesitaba después de un año muy intenso produciendo los "Fashion Sunset" en distintas ciudades”, expresó.

Leo se hospedó en Viva Fortuna Beach by Wyndham, cadena de la cual es embajador.

Como broche de oro, Leo llegó a Nueva York, ciudad que lo inspira y lo llena de energía. Allí recorrió sus lugares favoritos como el MoMA, Central Park, Top of the Rock y disfrutó de cenas en restaurantes de alta cocina como La Boucherie y Buddha-Bar NYC. Siempre impecable, marcó tendencia con sus looks urbanos y elegantes, y compartió cada momento con su más de 1 millón de seguidores a través de sus redes sociales @leosalehok.

“Cada ciudad me conecta con una parte distinta de mí. Este viaje fue un regalo para el alma. Volví con recuerdos únicos y renovado para lo que viene”, contó Leo, quien ya está proyectando nuevos desafíos y viajes para lo que queda del año.

Además , Leo se encuentra produciendo "Miami Fashion Sunset" que desembarcará en la ciudad del Sol muy pronto.