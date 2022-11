La Casita: el emprendimiento que llegó para traer ternura, delicadeza y comodidad a las familias

Hoy en día, en un mundo en el que los juguetes y todos los entretenimientos para los niños son cada vez más industriales y hechos con menos amor, un nuevo emprendimiento llegó para traer confort y delicadeza a cada hogar.

La Casita nació en un pequeño pueblo de la provincia de Buenos Aires llamado Coronel Dorrego, de la cabeza y el corazón de Lucila Pavón, y está dedicado a la creación de “casitas”, que los niños convierten en sus propios castillos. Aunque comenzó hace apenas cuatro meses, el sueño de Lucila se convirtió en un éxito inmediato.

“Acá en el pueblo hay muchos emprendedores que venden por redes, y siempre tuve la idea de hacerlo”, cuenta la mente detrás de La Casita. “Un día me decidí y comencé. No tenía el dinero suficiente para el gasto que era la confección, pero logré hacer las primeras casitas. Así fue que di el primer paso de esta hermosa aventura, con lo que tenía en el momento. Tenía todo encaminado, y se me ocurrió hacer preventas con una entrega de 10 a 15 días hábiles”.

Lo que Lucila no se esperaba es lo rápido que la demanda por las casitas crecería en tan solo semanas: “¡Fue una locura! No lo podía creer, tuve una avalancha de ventas. Tenía que agregar fechas de entrega, porque se agotaba el stock de la tienda”.

Preguntada acerca de qué le gustaría lograr con este emprendimiento, Lucila comenta: “Busco que La Casita sea un espacio no solo para que jueguen los niños, sino para que nosotros (los papás, tíos, abuelos), tengamos un punto de encuentro con ellos. Que les leamos un cuento, juguemos con ellos y dejemos de lado el celular y las redes. Jugar con niños nunca es tiempo perdido”.

La Casita hace envíos a todo el país. En la actualidad hay solo un punto de venta y es a través de redes sociales (IG: @bienvenidos_lacasita). “Cada casita tiene mucho trabajo. Desde la estructura, la confección, el packaging, el embalaje y el tiempo en redes. Busco la mejor calidad, tanto en estructura como en telas, y estoy siempre dispuesta a mejorar si hay que hacerlo”, explica Lucila.

Para finalizar, la oriunda de Coronel Dorrego explica: “Interactúo mucho con la gente en redes, y cuando me envían las fotos de sus niños en las casitas y veo sus caras, pienso: ‘¡Qué increíble lo que logré y hasta donde llegué! Valió la pena el esfuerzo’. Vengo de una familia muy trabajadora, y me siento orgullosa de mostrarles todo lo que logré gracias a su ejemplo y mis ganas”.

Tienda online: Lacasitaoficial.mitiendanube.com

Instagram: @bienvenidos_lacasita.