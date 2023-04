Renault realizó una Escala Off Road para presentar las nuevas versiones de la gama Alaskan

En el marco del lanzamiento de una nueva actualización de su gama Alaskan, Renault realizó una imponente Escala Off Road que cubrió dos centros turísticos de la Provincia de Buenos Aires durante 3 jornadas completas de viaje. Las nuevas actualizaciones de la gama Alaskan fueron las protagonistas del recorrido que conectó a la Ciudad de Buenos Aires con Sierra de la Ventana y Tandil.

Más de 1200 km recorridos entre caminos enmarcados por sierras, cientos de terrenos rurales y agrestes, a través de rutas nacionales y provinciales, como escenarios de prueba de todo el universo 4WD que hoy ofrece Renault a sus clientes.

¿Cómo fue la travesía con las nuevas pick ups Renault Alaskan?

Alaskan

Uniendo la Ciudad de Buenos Aires con la majestuosidad de los paisajes que ofrece Sierra de la Ventana, el viaje presentó distintas dificultades de manejo que permitieron mostrar en acción toda la gama “4WD” de Renault disponible en Argentina.

La travesía contempló recorridos por imponentes escenarios naturales y rincones inexplorados, el marco natural para presentar la nueva versión Intens 4WD AT, una nueva versión todo terreno que permitirá brindarle a los clientes alternativas y mayor confort en su pick up y que se suma al portfolio de la gama de vehículos off road de Renault integrada por Koleos, Alaskan, Duster y Oroch.

Alaskan

Toda la travesía contó con el trabajo en conjunto de proveedores locales promoviendo su economía, como así los espacios de paradas técnicas para los recambios de los drivers de conducción quienes oficiaron de guías a las pruebas técnicas de manejo off road responsable y seguro, respetando la fisonomía natural de los terrenos recorridos, puntualizando el eje seguridad.

Finalmente, durante la travesía, Renault realizó una medición de la huella de carbono de la acción para poder medir el real impacto de la misma en el medio ambiente y luego compensarla, como marca comprometida con el desarrollo sostenible.