Style Store abrió su nuevo local en Alto Avellaneda

El jueves 4 de noviembre Style Store celebró la apertura de su tienda en Alto Avellaneda Shopping con un gran evento. El cuidado del medioambiente y la innovación tecnológica fueron el leitmotiv de la fiesta, que contó con el apoyo de Playstation para crear el primer espacio SOLAR TECH POINT en el exterior del shopping.

Style Store recibió a las más importantes celebridades e influencers del momento, personalidades afines a la tecnología, la música, el arte y el mundo gamer. Del evento participaron celebridades como Pampita, Laurita Fernandez, Flor Vigna, Cande Ruggieri, Sofía Jujuy, Lizardo Ponce, Barbi Simmons, Lourdes Sanchez, Sofi Macaggi, Pili Pascual, Renata Toscano y el diseñador Fabián Paz entre otras reconocidas figuras del mundo del espectáculo, redes sociales y medios.

El evento contó con un show en vivo de Lit Killah, nueva imagen de Style Plus, la división Gaming de StyleStore, quien ofreció un set exclusivo para todos los invitados. Los famosos pudieron conocer el local y generar contenido exclusivo para sus redes sociales.

El presidente de Style Store Argentina, Gabriel Safirsztein, acompañó a cada una de las celebrities para asegurarse de que la reunión para que vivan cada uno de los momentos y experiencias. Invitamos a todos a descubrir PlayStation y todas las mejores marcas internacionales en el nuevo local de StyleStore Alto Avellaneda. We Are The Future.