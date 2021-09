Víctor Laplace y su nuevo protagónico

El crecimiento de la virtualidad fue tan sostenido como consecuencia del contexto mundial que la posibilidad de trabajar desde casa sirvió no solamente para cumplir con las labores cotidianas habituales, sino que, además, propició una mayor familiarización con la tecnología. Sobre todo, desde luego, para las generaciones que estaban acostumbradas a desenvolverse en el lado artesanal de la vida y miraban raro cuando a su lado hablaban de “resetear”. Al igual que en otros tantos ámbitos, en el mundo del show la presencialidad fue perdiendo protagonismo forzosamente, pero mientras el teatro va recobrando la salud de sus butacas de manera progresiva, Víctor Laplace demuestra que el brillo artístico también se puede encontrar en formatos novedosos, culturalmente productivos y con solo hacer un “click”. El actor, que la está descosiendo con “Rotos de Amor”, se puso en la piel de Juan Domingo Perón y le dio vida a “Perón Responde”, una serie multiplataforma que ya se puede ver a través de cualquier dispositivo y que articula pasado y presente de la historia argentina con las gestiones del ex presidente en un marco de interacción con la gente. Pregunta el pueblo, contesta “el general”. Víctor no anduvo con vueltas y describió este nuevo proyecto como “antigrieta” porque según su mirada “no necesita polarizar nada”.



- ¿Qué es Perón responde?



Perón responde es un espacio de cierta ficción que intenta recuperar la memoria de lo hecho en términos de Proyecto de país. Digo “cierta” porque no sabemos desde dónde ni porqué, pero parece ser que personas del pueblo y algunos políticos han hecho preguntas a Perón ¡y el General contestó! Es importante decir, que acá no hay reinterpretación de lo que Perón “pudo haber dicho”, se trabajó sobre cosas que Perón dijo o escribió en algún momento de su vida.

En este momento en que podemos ver campañas políticas en las cuales se discute de todo menos ideas y proyectos, nos pareció muy importante hablar de aquellas cosas que Perón hizo para la Nación relacionadas a un gran proyecto Nacional. Obras y derechos que no existían y que aún hoy a pesar de todo sobreviven de un modo u otro. Está pensado para ser un contenido “multiplataforma” atendiendo a los nuevos hábitos de consumo de la gente en celulares y tablets, a cualquier hora y en cualquier momento. Es cortito, para no interrumpir. Tiene todos los atributos de los contenidos viralizables: poca duración, tiene relevancia, está alojado en la web y está hecho con muchísima calidad.

Ya está disponible el primer episodio de "Perón Responde" para ver desde www.peronresponde.ar.

- ¿“Perón responde” es un contenido “político”?.



- Es claramente un contenido político porque gira en torno al proyecto de país y la obra de un señor que fue presidente democrático de la Argentina durante 3 períodos, pero de ninguna manera es partidario, dado que no está financiado por ningún partido, facción o candidato, de hecho en peronresponde.ar hay un link para que la gente pueda colaborar con la Fundación Liberarte para que siga desarrollando sus proyectos culturales.



- ¿En dónde y cuándo podremos ver a Perón Responde?



- Podrá salir por TV abierta o de cable, si algún Medio se interesa y si no, estamos muy preparados para que viva en la web, en redes sociales y todas las demás pantallas que existan (jaja) La idea es que lo vean y lo comparta la mayor cantidad de gente como sucede hoy en día con todo el contenido que es relevante para las personas. Los capítulos se alojaran en Peroresponde.ar. Es peronresponde.ar, sin “com”, es importante aclararlo para que la gente pueda encontrarlo sin problemas. No lleva “com”.



- Ya se puede ver, salió el salió el 19 de Septiembre, de ahí en adelante se pondrán on line 2 preguntas por semana.



- ¿Puede preguntar cualquier persona? Está abierto a la comunidad?



- No, en un momento fue la idea, pero sentimos que se va a desvirtuar la esencia del proyecto que es hablar de lo positivo, de lo que se hizo para bien de la Nación y que hasta ahora nadie logró superar. Para las críticas desmedidas, los “anti” tienen sus lugares, sus modos. Este contenido está pensado para aquellos jóvenes que quizás no saben que muchas cosas de las que disfrutan fueron creadas por él, para que lo compartan los peronistas en sus redes sociales y para aquellos que sin odio sean capaces de comparar proyectos de país y sacar conclusiones.

- ¿Por qué lanzas este contenido ahora? Con qué objetivo?



- ¿Y por qué no? Lanzamos este contenido ahora, primero porque trabajamos mucho en pensarlo y hacerlo, hay un equipo muy grande de gente involucrada y lo hacemos con el objeto de poner en valor lo que mucha gente entiende que fue un gran proyecto de país, porque hay mucha gente que reclama un proyecto sobre ideas y no chicanas ni cosas menores.



- ¿A cuántos políticos hoy escuchás planteando 10 o 15 proyectos importantes relacionados a todas las áreas que hacen a un país?



- Nos gustaría escuchar propuestas propias de cada espacio y no que el argumento de campaña sea mostrar lo mal que el otro hizo las cosas. En este país con tanto antiperonismo, quizás haya que refrescar algunas memorias, aunque más no sea para poner blanco sobre negro, o rescatar lo bueno con el afán de mejorar lo que no se hizo bien. Perón Responde es antigrieta, no necesita polarizar nada.

Habla de obras, da señales de rumbos a retomar, es una ficción basada en realidades que esperamos resulte linda para el público sin odio, y desde ya para los peronistas de todas las épocas.



- ¿Qué sentiste al hacer “Perón responde”?



- En principio un gran placer, fue encontrarme con un equipo de trabajo maravilloso y creo que el trabajo habla por si mismo, si doy notas y voy a los Medios es para contarle a la gente que existe este nuevo proyecto, como hago con cada obra de teatro o cada película en la que actúo o dirijo, desde hace tantísimos años. No quiero opinar sobre ningún tema político de coyuntura, en este momento no suma

nada la opinión de Víctor Laplace, lo que Víctor tiene para aportar a la sociedad es la honestidad de su trabajo.