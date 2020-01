FOTOS| María Eugenia Vidal y Quique Sacco afianzan su amor en las playas de Pinamar

Con las sonrisas que garantizan el descanso y el enamoramiento, los rostros de María Eugenia Vidal (46) y Enrique “Quique” Sacco (56) compitieron con el resplandeciente sol de Pinamar. Recién llegados de su primer viaje romántico a solas por París, Londres y Barcelona, la pareja que se consolida desde que ocurrió el Flechazo de Cupido hace poco más de dos meses, bajó del avión y pocas horas después, partió hacia la costa atlántica, en compañía de una pareja amiga: el abogado de la familia Pérez Volpin, Diego Pirota, y su mujer, Ana Laura. En el camino pararon en Atalaya para comprar las tradicionales medialunas, y siguieron viaje.

Pasaron un fin de semana fantástico. El viernes 10, recién llegados a la playa, realizaron una larga caminata bordeando el mar. Luego se instalaron en la carpa 109 del balneario Rada Beach, en la zona norte de Pinamar, donde degustaron las medialunas tomando mate. La ex Gobernadora se hizo un tiempo para reunirse con el intendente de Pinamar, Martín Yeza, en el restaurante del parador. Más tarde, en las reposeras, además de tomar sol, María Eugenia y Enrique se dedicaron a ponerse el día con la lectura: ella eligió “Patria”, de Fernando Aramburu; y Quique, “Matthew, cuéntame cómo es el cielo”, de Suzanne Ward.

El sábado por la noche, las parejas fueron a cenar a un restaurante de Mar de las Pampas. El domingo se levantaron tarde y volvieron a hacer playa, con lo que el bronceado empezó a instalarse en sus cuerpos, a pesar de usar protector y sombreros. Quienes reconocían a Vidal no dejaron de pedir hacerse fotos con ella, y el propio Sacco ofició de fotógrafo. A su regreso a Buenos Aires, el lunes 13, Quique retomó su agenda laboral, mientras que Vidal estudia ofrecimientos de varias universidades para dar clases y no descarta sumarse a una ONG que le permita continuar vinculada a la política. La convivencia por ahora no está en los planes, pero tras haber compartido tan gratos momentos, la química entre ellos es cada vez más fuerte.

Fotos: Patricio Cabral