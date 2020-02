Tras sus declaraciones, Alejandra Maglietti trató de "frío" a Jonás Gutiérrez

"Yo a Alejandra la destaco como mujer y pareja. Las relaciones no siempre se dan como uno piensa. Se fue dando de esa manera y se terminó. Quedó todo bien con Alejandra. Tengo la mejor. Es una mujer que respeto mucho, la quiero mucho. Me ha acompañado en momentos muy importantes de mi vida. Le deseo mejor”, aseguró Jonás Gutiérrez cuando fue consultado por su relación con Alejandra Maglietti, que terminó en abril de 2019.

Ahora, en medio de las declaraciones de su ex, que incluso abrieron las preguntas sobre una posible vuelta de la pareja, la panelista de Bendita TV se mostró un poco indignada con las palabras del futbolista a quien de hecho trató de "frío".

"Lo escuché con un tono como quien habla de un amigo", le comentó Beto Casella. , acotó Maglietti.

"No digo que no sea un amor, pero cómo lo explico. Habló en un tono frío. Yo puedo hablar de él más cálidamente...", siguió la rubia sobre las palabras de su ex en Radio Mitre. "Por ahí Jonás no tenía ganas de hablar del tema", cerró un tanto irónica.