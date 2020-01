Ángel de Brito disparó una irónica frase sobre Loly Antoniale

Desde hace ya varios años que Mariana Loly Antoniale decidió comenzar una nueva vida en Miami. Sin embargo, poco se sabe sobre el verdadero motivo por el que tomó esta decisión y de hecho hay varios rumores al respecto. En ese sentido, Ángel de Brito se refirió de una manera irónica a la razón por la que la modelo vive en el exterior.

De Brito respondió preguntas de sus seguidores en su cuenta de Instagram y uno de ellos quiso saber todo sobre el exilio de la cordobesa. “¿¿¿Por qué la Niña Loly se tuvo que ir del país???”, le preguntó al conductor de Los Ángeles de la Mañana. Picante, el periodista contestó: “Para perfeccionar su talento”.

Recordemos que Cinthia Fernández fue quien contó detalles del romance de extremo bajo perfil que vive Loly, quien no blanqueó pareja desde que le puso fin a su amor con Jorge Rial. "Sale con un representante de artistas, es el manager de Marc Anthony. Hace mucho tiempo ya. Tiene una vida de lujos allá en Miami. Él se quiere casar y ella no. Está muerto por ella, perdidamente enamorado y ella no quiere”, detalló la panelista.