Angie Balbiani habló de los rumores que la vincularon con Jorge Rial: "Afectó mi honra"

Embarazada por segunda vez y centrada en su familia, Angie Balbiani se refirió a uno rumor en el que se vio envuelta y del que le costó mucho tiempo poder reponerse. La actriz y ex panelista de Intrusos habló por primera vez del supuesto romance con Jorge Rial que, según las versiones, fue lo que la obligó a dar un paso al costado del programa en 2019.

"Se dijeron muchas cosas. A mi no me echaron, sino que se me venció el contrato y no me lo renovaron. Fue prolijo el tema pero versiones hubieron muchas", aseguró.

Las versiones hablaban de celos por parte de Romina Pereiro que eran señalados como la excusa de Rial para sacar del panel a Angie Balbiani. "Un montón de veces pensé en llamarla y aclararle personalmente las cosas pero sinceramente, yo la pasé mal porque tocó mucho mi honra", dijo y desmintió así las versiones.

Sobre si volvería a Intrusos la actriz aseguró que "es una etapa terminada y que entiende que la televisión es un juego" en el que si una de las piezas no funciona se la saca.

"Lo que yo hago en televisión, te puede gustar o no pero hace muchos años que trabajo, me esfuerzo y jamás conseguí nada pagando o por estar con una persona", cerró.

Pampita habló del embarazo de Angie Balbiani y reveló: "Yo soy la madrina"

En su ciclo de Net TV, Pampita se mostró muy contenta y contó además que una vez que nazca el bebé se convertirá en su madrina.

Hablando de los embarazos en la ficción, la top elaboró: “Los de la tele no son iguales. Después una tiene familia y dice ‘A mí, esto no me lo dijeron’. Acá se dice toda la verdad”, afirmó la modelo.

Angie Balbiani confirmó su embarazo con un tierno posteo en las redes junto a su pareja.

“¡Y ahora nos podemos juntar con Angie! A mí me parece que vos dejás como un halo en este estudio”, sugirió una de sus panelistas “¡Y Ángeles Balbiani también! Y yo soy la madrina así que estoy embobada completamente. Y claro que dejo un halo, porque este estudio también lo usa Angie. Está muy maternal este año”, cerró la Pampita.