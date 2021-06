Angie Balbiani, sobre su embarazo: "Me cuestan mucho los cambios físicos"

Días atrás, Angie Balbiani reveló que está embarazada. La actriz espera a su segundo hijo y se mostró muy feliz con la noticia. Invitada a Intrusos, explicó cuales son sus temores en medio de este embarazo que será muy distinto al anterior.

“Pasaron trece años de mi primer hijo. El otro día me mandaron de regalo un poquito de ropa y casi me infarto, no me acordaba de que eran tan chiquititos. Mi hijo ya es adolescente, tenemos problemas tipo ´cerrá la puerta, tirá desodorante en el baño´. Y acá hay que arrancar todo de vuelta”, empezó Balbiani.

“No estaba en mis planes volver a tener hijos. De hecho, estaba en pareja con alguien que tampoco quería. Aparte, me empecé a matar en el gimnasio y dije ´vamos a hacerlo durar´”, dijo Angie sobre su realidad.

La actriz reconoció que durante la pandemia volvió a reestablecer su vínculo amoroso y fue ahí cuando empezaron a hablar sobre tener un hijo: "Le dije que tengo 39 y que no podíamos divagar mucho porque no es que una queda embarazada mañana”, reconoció Balbiani.

En ese momento, la actriz habló de los miedos que le genera este nuevo estado “Hay mucha gente que te dice 'estás esperando un hijo, qué te importan os cambios del cuerpo' y hay mucha exigencia, en esta sociedad, respeto a lo corporal. Son un montón de cosas más el hormonazo, que te la regalo”, expresó sobre los cambios físicos que se avecinan.



Angie Balbiani mostró su pancita en las redes sociales.

“A mi me cuestan mucho los cambios físicos porque toda la vida tuve un tema con lo físico. Está buenísimo ahora que se empiece a hablar de esta revolución de aceptarnos y de querernos, pero las mujeres todavía seguimos chipeadas”, agregó al respecto.

“Siempre tuve sobrepeso. En el colegio, en la secundaria, no tenía un problema con mis amigas porque era como si nada pero el sexo opuesto te catalogaba, sí. Estaba la de cuatro ojos y la gorda. Y, después, entré a trabajar con Cris Morena y mi personaje era el de la chica gorda”, recordó Angie sobre su paso por Rebelde Way.

Pampita habló del embarazo de Angie Balbiani y reveló: "Yo soy la madrina"

En su ciclo de Net TV, Pampita se mostró muy contenta y contó además que una vez que nazca el bebé se convertirá en su madrina.

Hablando de los embarazos en la ficción, la top elaboró: “Los de la tele no son iguales. Después una tiene familia y dice ‘A mí, esto no me lo dijeron’. Acá se dice toda la verdad”, afirmó la modelo.



“¡Y ahora nos podemos juntar con Angie! A mí me parece que vos dejás como un halo en este estudio”, sugirió una de sus panelistas “¡Y Ángeles Balbiani también! Y yo soy la madrina así que estoy embobada completamente. Y claro que dejo un halo, porque este estudio también lo usa Angie. Está muy maternal este año”, cerró la Pampita.