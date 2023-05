Argentina Comic Con 2023: dónde será y qué invitados tendrá la décima edición

Argentina Comic Con llagará con una nueva edición para el próximo 2, 3 y 4 de junio. Se tratará de una de las jornadas más relevantes porque marca el 10 aniversario de la convención que comenzó en 2013 en Costa Salguero y que con los años comenzó a crecer masivamente, al punto de pasar su predio a La Rural, debido a su amplia demanda.

Argentina Comic Con es una convención en donde se destaca lo más relevante del mundo del comic, el cine, las series y la cultura pop y siempre cuenta con grandes invitados, shows de cosplayers y charlas con personalidades relevantes para la industria.

Los invitados para esta nueva edición de Argentina Comic Con

Para este año se anunciaron invitados muy especiales, en particular para los fans de Harry Potter, ya que tendrán la oportunidad de conocer a Evanna Lynch, actriz que personificó a luna Lovegood en la saga cinematográfica del niño mago.

Lynch estará en la convención el 3 y 4 de junio. Tendrá un meet and greet y participará en los paneles del escenario central.

Además, esta semana se confirmó que la talentosa actriz de voz Patty Azan, quien dio vida a Cartman en el doblaje latino de "South Park", dirá presente en esta edición de la Argentina Comic Con.

Patty Azan tendrá su propio stand durante los 3 días de la convención, donde podrás conocerla, hacerte fotos, conseguir autógrafos y pedirle que grabe saludos, y también tendrá un panel por día en el Main Stage.

Los invitados internacionales que han pasado por Argentina Comic Con

La convención ha tenido cientos de invitados famosos de grandes sagas televisivas y referentes del cómic y la cultura pop. Entre ellos Kevin Eastman, creador de las Tortugas Ninja; Henry Cavill (Superman, The Witcher); Millie Bobby Brown, Once en Stranger Things; Gillian Anderson, Scully (The x Files, Sex Educatión); y el fallecido Jason David Frank, Tommy en la franquicia Power Rangers.

En la última edición de Comic Con (diciembre de 2022) destacó la participación de Jamie Campbell Bower, quien le dio vida a Vecna en Stranger Things. El actor se reconoció fanático de Lionel Messi y no dudó en posar con una camiseta de la selección Argentina.

Argentina Comic Con 2023: precios de las entradas

La convención cuenta con cuatro tipos de entradas: general, golden, combo goldes y platinum. El valor de las mismas va desde los $ 6500 a los $ 11.000 y varían en cuanto al acceso a zonas o si cuentan con merchandising y meet and greet.

La venta de entradas es a través de la web de Ticketek, ingresando a la web de Argentina Comic Con.

