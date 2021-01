Así está hoy Mara Wilson, la nena de Matilda y Papá por siempre

En una época donde las remakes están a la orden del día, Netflix, el gigante del streaming, se dio rienda suelta para realizar un reboot de Matilda (1996), la película de la niña con poderes y que interpretó Mara Wilson, la pequeña quien también brilló en Papá por siempre junto a Robin Williams.

En medio de los preparativos de la plataforma para elegir a sus protagonistas, como la maestra Miel, Tronchatoro y la propia Matilda, desde CARAS digital decidimos ver en qué se encuentra Wilson.

Mara Wilson comenzó su camino en la actuación debutando en publicidades para luego saltar a su primer protagónico importante: tuvo su primer papel en cine junto a Robin Williams en Papá por siempre (1993) donde interpretó a la hija menor del actor. El éxito continuó cuando al año siguiente protagonizó Milagro en la calle 34 (Miracle on the 34th Street), uno de los clásicos navideños más populares. Pero su fama definitiva llegaría con Matilda, cinta con la que se haría popular en todo el mundo.



Sin embargo, tras el estreno Mara debió enfrentarse con la dura realidad. Primero sería la muerte de su madre Suzie, quien falleció de cáncer de mama el mismo año en el que el éxito comercial de su película llegaba con fuerza.



Después llegaría la pesadilla de todo niño actor de Hollywood: el encasillamiento y las feroces críticas ante el crecimiento. “A los 13, nadie me decía que era linda o se referían a mi aspecto de forma positiva como lo hacían antes. El chico que me gustaba en sexto grado me dijo fea, los críticos de cine decían que tenía ‘un aspecto extraño’ y un compañero de campamento me dijo: ‘¿Tú eras Matilda? Hey, ¡has ganado peso desde entonces!’ Me fui a casa llorando”, reveló Mara en “Where Am I Now: True Stories Of Girlhood And Accidental Fame” (2016), el libro autobiográfico donde relató su duro paso a la adolescencia siendo una niña actriz.



De la mano con el lanzamiento de este libro, la actriz revelaba su bisexualidad y alejada de las cámaras casi definitivamente, se dedicó a la escritura y la dramaturgia graduándose en la Academia de Artes Idyllwild.

Hoy Wilson tiene 33 años y es una novata en las redes sociales. Se abrió Instagram a mediados de 2020 y suele compartir detalles de su día a día. También recuerdos del pasado en su rol de Matilda. De hecho, cuando se enteró de la remake de Netflix, dijo: "¡Oh wow! ¡Acabo de enterarme de esto! Están adaptando el musical. No estoy involucrada, ¡pero les deseo lo mejor!".



Lo que sabemos de la película de Netflix

Desde que Netflix hizo el anuncio oficial los fans de Matilda saltaron de emoción, es que la película basada en la novela literaria de Roald Dahl (autor de libros como Charlie y la fábrica de chocolates, Jim y el durazno gigante y Las Brujas), es uno de los clásicos más queridos de los 90.

A casi 25 años del estreno de la cinta dirigida por Dany de Vito, ahora la plataforma se dispuso a seleccionar el cast de los nuevos integrantes de la remake. La primera anunciada fue Lashana Lynch como la Señorita Miel, a quien vimos como Maria Rambeau en Capitana Marvel (2019). Ahora, The Hollywood Reporter reveló que Alisha Weir (Don’t Leave Home) será la nueva Matilda, mientras que la oscarizada Emma Thompson le dará vida a la infame Agatha Tronchatoro en lugar de las versiones que ponían a Ralph Fiennes (Voldemort) en ese rol.



Vale destacar que esta nueva adaptación estará basada en el musical y será dirigida por Matthe Warchus, quien también dirigió el exitoso musical de Broadway ganador de premios Tony y Olivier.