Bad Bunny compra un retrato de él mismo, desnudo

Algunos días atrás, Bad Bunny sorprendía a sus fanáticos al publicar en su cuenta de Instagram una sugestiva foto en la que posaba desnudo. Allí, se lo pudo ver sin ropa y tapando sus genitales con una pequeña toalla. Por supuesto, que las reacciones de sus fans alrededor del mundo no tardaron en llegar e incluso una de ellas decidió convertir la imagen en arte.

Así fue como Cynthia Coronado pintó un cuadro con el cuerpo desnudo del cantante puertorriqueño. La seguidora logró que el artista no se pueda resistir y le ofreciera $5,000 por su increíble trabajo. En su cuenta de Twitter, Cynthia había pedido el apoyo de sus seguidores para que se hagan eco de su publicación con la esperanza de que el cantante viera su arte: fue entonces que lo impensado ocurrió.

Finally finished my painting! I hope y’all like and hopefully he gets to see it! @sanbenito ojalá que te guste! ☺️#YHLQMDLG pic.twitter.com/smyi4ovsju