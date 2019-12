VIDEO | Calu Rivero cambió de look y se separó

Decidida a "cambiar de piel", Calu Rivero sorprendió a sus seguidores con un radical cambio de look. La modelo e influencer se cortó el pelo muy cortito y aseguró que está soltera. Desde sus redes sociales publicó un video con esta transformación.

"Una nueva piel. Un relato que dejé ir. Un cambio de actitud que me enriquece pero no define. Mi nueva actitud de vida esta motivada por los valores de ser. Es ser honesta conmigo misma y con los demás. Es amor propio. Yo ahora escojo y decido todo", escribió la influencer junto al video que se ganó infinidades de vistas en cuestión de minutos.

“Quien quiere la eternidad mira el cielo, quien quiere el momento mira a las nubes y escucha a los silencios” expresó y agregó: "Este cambio de actitud es mi nuevo tesoro, el silencio mi juguete preferido y el refugio donde nos encontramos mis pensamientos y yo".

Asimismo, en diálogo con la revista Hola -en donde fue chica de tapa de esta semana- aseguró que está separada de Joaquín Vitola, frontman de la banda Indios. "Con Joaquín tuvimos un vínculo muy libre y muy creativo donde nos permitimos crecer, pero ahora cada uno está en pareja consigo mismo", explicó.

"El pelo largo estaba cargado de un relato que ya dejé ir. Hoy siento que estoy viviendo en una nueva piel, una actitud motivada por los valores de ser", sostuvo la modelo, en relación a su radical cambio de look.

"Toda mi vida tuve la sensación de estar corriendo, siempre apurada. Pero ya nada me apura y es lo que siento en esta nueva actitud de vida. Y creo que tiene que ver con ser honesta conmigo misma y, sobre todo, porque nunca más quiero exponerme a situaciones que me hacen sentir mal, que me hacen sentir una mierda. Hoy, por sobre todas las cosas, quiero proteger mi alma y por eso hoy elijo y decido todo", sumó Rivero quién también confesó que ahora tiene una nueva identidad, a la que prefiere llamar "Dignity".

"Hoy siento que estoy con una nueva piel, una nueva identidad a la que yo elegí llamar 'Dignity', Dignidad. Es una palabra que me estuvo resonando mucho tiempo y tiene que ver con una actitud de vida enfocada desde otra perspectiva. Es silenciosa, humana, positiva, digna, intuitiva, espontánea. Es tratar de estar en armonía con todo lo que me rodea.", finalizó Calu.