Celeste Cid publicó una jugada foto de su escote que le sacó su novio

Dueña de una belleza única, Celeste Cid publicó una jugada foto en la que se pudo apreciar su prominente escote. La actriz fue retratada por el curioso lente de su novio, Ivan Pierotti e incendió las redes al publicar la imagen en su cuenta de Instagram

"Todos somos como somos y esa es la belleza REAL"

"Sensación Térmica", escribió la joven junto a la foto que recopiló infinidades de "me gusta" en cuestión de minutos y que dejó a la vista el lado más sensual de Celeste.

Los comentarios y piropos no tardaron en llegar, e incluso una de sus seguidoras se lamentó ante la hermosura de Cid. Fue entonces que Celeste aprovechó el espacio para reflexionar sobre la autoaceptación y le contestó a su fan: "No digas eso, todos somos como somos y esa es la belleza REAL, la otra es puro cuento (y transitoria) Algo BELLO siempre es algo particular, no algo que responda a una masa o a una ola momentánea. Siempre amor a quienes somos", sentenció Cid.

Agustina Cherri, Julieta Nair Calvo y Violeta Urtizberea aprovecharon la sensual foto de su colega para dejarle algunos piropos y hacer énfasis en su belleza.