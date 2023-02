La relación del rey emérito Juan Carlos con mujeres VIP es ampliamente conocida y su lista de amantes incluye a Antonia Dell Atte, Paloma San Basilio, Tita Cervera, Sara Montiel, Corinna, Anne Igartiburu, Bibi Andersen, Marta Gayá, Sol Bacharach, Queca Campillo, entre muchas otras. Su hijo, el rey Felipe de España parecería no seguir los pasos de su progenitor, aunque hay una información que podría contradecir esto.



Letizia Ortiz es diferente a Sofía y es difícil imaginar que soporte que le sean infiel de la misma manera que lo ha hecho su suegra. Felipe VI no posee el carácter de su padre y parece poco interesado en otras mujeres. Sin embargo, hay un nombre, una mujer VIP y ex presentadora de Telecinco, que ha sonado como posible objeto de interés de Felipe y que Letizia habría vetado de las recepciones porque habría flechado a su esposo. Esta mujer es Adriana Abenia.

Rey Felipe de España en un acto oficial.

Según relatan en El Nacional, la tensión entre Adriana Abenia, de 38 años y nacida en Aragón, y la reina Letizia, de 50 años, tiene raíces en el pasado, cuando Adriana trabajaba como reportera de "Sálvame" y cubría eventos oficiales de la realeza.



Allí, tuvo una estrecha relación con el rey Felipe, lo que resultó en que Letizia vetara su presencia en futuros eventos. Letizia no quería repetir la situación con otra mujer atractiva y exuberante como Bárbara Rey. Sorprendentemente, Adriana dejó su trabajo en "Sálvame" y Telecinco.

La foto de Adriana Abenia desnuda y mojada en la ducha

Ahora, una fotografía de la sensual Adriana ha vuelto a poner su nombre en boca de todos. En ella, la famosa presentadora muestra su figura, posando en topless con solo una toalla blanca. La placa fue acompañada de la leyenda "solo agua, jabón y música".

Dueña de una figura inigualable, los fanáticos no perdieron la oportunidad para dejarle un sin fin de piropos a la blonda.



Aunque cabe destacar que esta no es la primera vez que se muestra de esta forma. Ya en el pasado hemos podido ver algo de su intimidad.

Incluso fue protagonista de un percance que sufrió en una alfombra roja: sin darse cuenta dejó al descubierto su escote y se le ha visto más de la cuenta.

Sus fans parecen apoyarla de todas maneras y la placa de la rubia en la ducha y semidesnuda ha sumado muchos "me gusta".

Eso sí, el rey Felipe tendrá que abstenerse a sólo ver la imagen en los medios, ya que de darle like...