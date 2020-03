Comedia las 24 horas: la iniciativa de artistas argentinos que se apoderó de las redes

View this post on Instagram

Estas en cuarentena!? Aislamiento preventivo ? Sabemos cómo ayudarte! Más de 12hs de COMEDIA por streaming en estos 15 días de cuarentena. Todos los días por el instagram de cada comediante como se detalla a continuación . PROGRAMACIÓN . COMEDIA 24hs - EN CUARENTENA GRILLA SEMANA 1 EL VIVO DE LARA 10 a 10.30hs en @lararicote EL VIVO DE RICARDO 10.30 a 11hs en @bisignanook EL VIVO DE ROMINA 11 a 11:30hs en @lamanchaimpro EL VIVO DE FER SANJIAO 11.30 a 12hs en @fersanjiao EL VIVO DE BRIAN RULLANSKY 12 a 12.30 en @brullansky El VIVO DE JAVIER SENDRA 12:30 a 13 en @pjsendra EL VIVO DE Laila 13 a 13:30 en @lailaRoth EL VIVO DE NATI DE LOS SANTOA 13:30 a 14 en @natidls EL VIVO DE DARIO ORSI 14:00 14:30 en @darioorsi EL VIVO DE FEDE SIMONETTI 14:30 a 15 en @fedesimonetti EL VIVO DE PIPA BARBATO 15 a 15:30 en @pipabarbato EL VIVO DE CRISTIAN CONDOMI 15:30 a 16 en @criscondomi EL VIVO DE PABLO PICOTTO 16 a 16:30 en @pablopicotto EL VIVO DE CAROLA OYARBIDE 16:30 a 17 en @caroyarbife EL VIVO DE ELIANA LA CASA 17 a 17:30 en @elianalacasa ⁩ EL VIVO DE PALI DONATO 17:30 a 18 en @palidonato EL VIVO DE NADIA CHIARAMONI 18 a 18:30 en @nadiachiaramoni EL VIVO DE PAULA FARIAS 18:30 a 19 en @soypaufa EL VIVO DE FEDE CYRULNIK 19 a 19:30 en @fedecyrulnik EL VIVO DE NACHITO SARALEGUI 19:30 a 20 en @nachitosaralegui EL VIVO DE LUCHO MELLERA 20 a 20:30 en @luchomellera EL VIVO DE CONNIE BALLARINI 20:30 a 21 en @connieballarini EL VIVO DE JUAMPI CARBONETTI 21 a 21:30 en @juampicarbonetti EL VIVO DE FELIX BUENAVENTURA 21:30 a 22 en @felixbuenavelix EL VIVO DE FILETO 22 a 22:30 en @filetotv EL VIVO DE TOMAS QUINTÍN PALMA 22:30 a 23 en @tomasquintinpalma EL VIVO DE MANUELA SAIZ 23 a 23:30 en @manuelasaiz EL VIVO DE NANUTRIA 23.30 a 00 en @nanutria EL VIVO DE EZEQUIEL CAMPA 00:00 a 00:30 en @ezequielcampa EL VIVO DE NICO DE TRACY 00.30 a 1 en @nicolasdetracy EL VIVO DE GONZO VIZÁN 1 a 1:30 en @gonzovizan EL VIVO DE FIORELLA AITA 1:30 a 2 en @fiorella.aita EL VIVO DE ONDINA 2 a 2.30am en @rancia.exe . Hermoso esto que se armó con amigues comediantes. Estoy feliz de ser parte. De ayudar a pasar este momento acompañando c humor 💪🏾❤️