Gabriela Berlingeri ha borrado todas las fotos de su cuenta de Instagram en las que aparecía junto a Bad Bunny. Casualmente se da luego de que al artista se lo viera a los besos con Kendall Jenner.



Aunque nunca se ha confirmado si tenían una relación con Gabi, su acción de "borrarlo" de su perfil oficial ha llamado la atención. Desde que la puertorriqueña eliminó todas las publicaciones con "el Conejito Malo" de su Instagram, las especulaciones sobre cómo está su relación se han intensificado.



Aunque se desconocen las razones detrás de la eliminación de los posteos, algunos medios sugieren que pudo haber sido un gesto para mantener su relación en privado.



Sin embargo, la acción parece haber tenido un efecto contrario ya que Bad Bunny ha sido visto en público con varias mujeres, incluyendo a la famosa modelo Kendall Jenner.



Mientras tanto, Gabriela sigue siendo seguidora de Bad Bunny en las redes sociales, lo que podría indicar que todavía hay una esperanza de que vuelvan a estar juntos. Algunos rumores inclusive apuntan a que Gabriela Berlingeri y Bad Bunny tienen una relación abierta, lo que podría explicar el comportamiento del cantante.

Kendall Jenner y Bad Bunny estarían viviendo un romance apasionado.

Por otro lado, se ha notado que Kendall Jenner no sigue a Bad Bunny en sus redes sociales, lo que ha llevado a algunos a especular si su relación es más bien casual. Aunque los dos han sido vistos juntos en varias ocasiones, no hay una confirmación oficial de que estén saliendo.



Es interesante destacar que Gabriela se encuentra actualmente en Nueva York, mientras que Bad Bunny y Kendall fueron vistos juntos en California. De hecho, asistieron juntos a la fiesta post Premios Oscars que ofreció la revista Vanity Fair.



Esto sugiere que la relación entre Gabriela y Bad Bunny podría estar en un impasse o que han decidido darle un respiro a su relación. Cualquiera sea el caso, las especulaciones sobre la vida amorosa del cantautor siempre han sido objeto de gran interés para sus fans y seguidores, y esta última situación no es la excepción.



Habrá que esperar para ver si el cantante y Gabriela retoman su relación o si Bad Bunny sigue adelante con su vida amorosa junto a Kendall Jenner.

Quién es Gabriela Berlingeri, la novia de Bad Bunny

En el año 2020, durante la pandemia de coronavirus, Bad Bunny y Gabriela Berlingeri aparecieron juntos por primera vez en Instagram, compartiendo amorosas fotos y videos desde su hogar en Puerto Rico, donde se encontraban en confinamiento.

Bad Bunny junto a Gabriela, muy románticos.

Berlingeri incluso colaboró con el artista en su tema "En casita", inspirado en el aislamiento social que trajo la pandemia. En una entrevista con Entertainment Tonight en marzo del mismo año, el cantante admitió estar enamorado y habló sobre la importancia de la honestidad en una relación amorosa.



Benito Antonio Martínez Ocasio y Gabriela Berlingeri parecían ser inseparables. Han sido fotografiados juntos en la playa, jugando baloncesto e incluso en alfombras rojas.



Se han rumoreado compromisos e incluso matrimonios debido a un anillo que Berlingeri ha lucido en algunas ocasiones, pero Bad Bunny confesó en una entrevista con Entertainment Tonight en noviembre de 2020 que las bodas lo asustan y que aún no se ha animado a dar ese paso.



VG.