Vieron a Kendall Jenner y Bad Bunny muy acaramelados en una fiesta en Los Ángeles

Kendall Jenner es una de las modelos más reconocida de la industria y elevó su fama por ser una de las integrantes del clan más famoso, "Kardashian-Jenner", que junto a sus hermanas y mamá lograron construir después del éxito que fue el reality show Keeping Up with the Kardashians.

Hace unos meses se conoció la noticia de que Devin Booker y Kendall habían cortado su relación, lo cierto es que encontraron a la hermana de Kylie infraganti con el cantante puertorriqueño, Bad Bunny, en un club de Los Ángeles. En donde, según varios de los que estaban presentes, se mostraron muy acaramelados, esta es la razón por la cual los rumores de romance no tardaron en llegar.

Bad Banny es uno de los cantantes latinoamericanos del momento, aunque hace varios meses está siendo involucrado en varias polémicas. Su último disco "Un verano Sin Ti", logró cosechar premios muy importantes, entre ellos, un Grammy.

Kendall Jenner y Bad Bunny muy acaramelados en una fiesta en Los Ángeles.

Según un podcast de chimentos DeuxMoi, aseguran que: “Kendall Jenner, famosa modelo fue vista junto con Bad Bunny en un club privado de Los Ángeles anoche”. La pista por la que se cree que es Kendall es por el color de uñas que tiene la "misteriosa" chica que estaba con el cantante.

