Conocé a Macarena Achaga, la argentina diosa que interpretará a la hija de Luis Miguel en la serie

Tras el estreno de la segunda temporada de "Luis Miguel, la serie" se vive un verdadero alboroto en las redes sociales y es que muchos no pueden esperar a que Netflix libere los próximos capítulos. Los seguidores del programa no aguantan a ver en acción a Macarena Achaga, la actriz argentina que en esta entrega interpretará a Michelle Salas, la hija del cantante mexicano.



En esta nueva temporada se podrá ver el reencuentro de Luis Miguel con su hija, Michelle Salas, luego de once años de haberse separado por completo. Un duro momento entre al que Diego Boneta y Macarena Achaga tuvieron que hacerle frente en el set.

Macarena Achaga junto a Diego Boneta.

¿QUIÉN ES MACARENA ACHAGA, LA ARGENTINA QUE INTERPRESA A MICHELLE SALAS?

Macarena Achaga nació en la ciudad de Mar del Plata, en Argentina, en 1992. Aunque su carrera como modelo comenzó cuando tenía tan solo 15 años, Macarena alcanzó la fama unos años después como parte del elenco de la serie juvenil Miss XV, junto a Paulina Goto y Natasha Dupeyrón.

Fue gracias a su participación en aquella serie juvenil que la interpretación de Macarena en el papel de ‘Leonora’, fue nominada a los Kids Choice Awards como Revelación en 2011. A la postre, Macarena se integró al proyecto musical Eme 15.

En el 2013, Macarena formó parte del elenco de Gossip Girl Acapulco, una versión mexicana de la exitosa serie estadounidense con el mismo nombre que fue producida por Pedro Torres. Sin embargo, un año después de su estreno y con tan solo una temporada, la serie fue cancelada.



Actualmente, la modelo y actriz enarbola en redes sociales algunas banderas de causas sociales y, desde Instagram, se ha pronunciado a favor del aborto legal, seguro y gratuito; asimismo ha participado en las distintas movilizaciones que han tenido lugar en la Ciudad de México, en el marco del Día Internacional de la Mujer.

A través de su canal de YouTube, Macabeso, Macarena comparte con sus más de 77 mil seguidores distintos blogs sobre su vida y lo que le ocurre día a día. En una dinámica parecida a un blog, el contenido de Macabeso no está enfocado en alguna temática específica, sino que se dedica a retratar su vida personal, rodeada de sus familiares y amigos.

EL MENSAJE DE MACARENA ACHAGA A DIEGO BONETA TRAS EL ESTRENO DE LUIS MIGUEL, LA SERIE

Feliz con la posibilidad de darle vida a Michelle Salas, la joven Macena utilizó las redes para ir documentando un poco de lo que se vería en pantalla. Tras el estreno oficial en Netflix, la modelo y actriz no tardó en subir un mensaje para su compañero de elenco, Diego Boneta.

En la publicación, se pudo ver a los chicos muy divertidos y posando sonrientes a cámara. "En la vida real somos amigos pero a partir de hoy a las 7pm somos padre e hija en @luismiguellaserie ..ya se, bizarre but you’ll get use to it, cada domingo un episodio nuevo ", expresó junto a las postales que consiguieron infinidades de likes en cuestión de minutos.

El posteo de Macarena Achaga junto a Diego Boneta.