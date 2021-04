Luis Miguel, la serie: los motivos por los que Netflix no quiso negociar con Aracely Arámbula

Luis Miguel, la serie estrenará este domingo 18 su segunda temporada y sus fanáticos están atentos a este gran debut.

Pero en la previa a su lanzamiento, se filtró un dato importante sobre la aparición de Aracely Arámbula, ex mujer del músico, en Netflix.

La actriz mexicana y mamá de los hijos de Luis Miguel emitió un comunicado en el que hace expreso su pedido de no aparecer en la ficción. Al parecer, los motivos de esta decisión fueron contundentes y es que la artista no recibió una oferta.

"No es que haya existido una razón para no arreglarse, es que ni siquiera hubo una propuesta, no hubo negociación, no hubo el rechazo de una oferta, la intención firme de la señora Arámbula desde el principio cuando se le acercó la productora fue ‘no me interesa participar, mucho menos que se explote mi imagen’, como lo dice en su comunicado”, dijo Guillermo Pous, abogado de Arámbula.

El letrado aclaró que los niños del "Rey sol" tampoco podrán aparecer en la segunda temporada. “Desde un inicio, cuando iniciaron las pláticas, se hizo énfasis de incluir a los menores, es decir, que mucho menos se permitía vincular a los niños, y además siendo menores”, aseguró Pous.

Luis Miguel, la serie: a qué hora se estrena la segunda temporada

Con Diego Boneta como protagonista, la segunda temporada de Luis Miguel, la serie se estrenará este domingo 18 de abril por Netflix a las 22, hora argentina.

La segunda temporada será contada en dos líneas de tiempo y la revelará los problemas que tuvo Luis Miguel para equilibrar su vida personal y profesional.

La ficción contará con ocho episodios que incluirá a actores argentinos como Luz Cipriota, César Bordón y Macarena Achaga.

AM