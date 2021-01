Critic's Choice Super Awards: los premios dedicados a los superhérores y la fantasía

La primera edición de los Critics Choice Super Awards hace su estreno en la temporada de premiaciones con un reconocimiento a aquellos géneros olvidados. Las películas y series sobre superhéroes, acción, fantasía, terror, ciencia ficción y animación destacarán a las mejores producciones y talentos en una gala que será transmitida en exclusivo por TNT (español) y TNT Series (idioma original), el domingo 10 de enero, a las 22 horas.



Previo al estreno, CARAS Digital charló con Ileana Rodríguez y Rafael Sarmiento, los conductores de TNT, quienes hablaron de cómo será esta inédita ceremonia que se dará en medio de la pandemia: “La premiación va a ser virtual, como se anunció por los organizadores y demás. Esto es por temas de seguridad, ya que la vacuna todavía no está distribuida, entonces todavía no entramos al punto donde pueda haber muchos asistentes y mucho menos público, ni nada“, explicó Sarmiento.



En este sentido, explica Rafa, esta ceremonia es un aporte a la industria ya que llega en "un año raro como es el 2020, el más inusual que hemos tenido en la historia del cine, probablemente el más bizarro y horripilante que hemos tenido. Es el año en que menos se ha producido y estrenado, donde muchas películas se retrasaron y otras fueron directo a la pantalla chica o a DVD”.



