Danna Paola sufrió un accidente en pleno show y se viralizó el video: "Perdió la visión de un ojo"

Danna Paola está en pleno desarrollo de su 'XT4S1S Tour' por México y fue precisamente allí que sufrió un tremendo accidente sobre el escenario. La cantante mexicana se encontraba bailando la coreografía junto a sus bailarines cuando se lastimó la cara, más específicamente se cortó a la altura de la ceja; lo cual le impedía la visión.



Según comentó luego, ella misma se golpeó con su rodilla. La intención de Danna era continuar con total normalidad, pero se vio forzada a parar el espectáculo al darse cuenta que perdía visibilidad en uno de sus ojos y que tras bastidores su "crew" se encontraba intranquila por lo sucedido. Asustada, la joven cantante decidió parar para ser finalmente atendida. Minutos más tarde, siguió con su espectáculo con unas vendas en la cabeza.

Ni bien volvió al escenario, Danna Paola explicó: "Me abrí la ceja, literal, no es broma. No sé si los de primera fila lo vieron. Estoy bien, lo juro". "Cuando yo me moví hacia atrás, creo que me pegué con mi rodilla y se me empezó a inflamar el ojo. Dejé de ver y yo seguí", agregó.





Luego, la cantante continuó su show y dijo: "¡El 'show' debe de continuar! Estoy bien gracias a Dios y puedo cantar... Voy a dar lo mejor de mí hasta que mi salud me lo permita". Tras dar por finalizado el concierto, agradeció a sus seguidores vía redes sociales: "Guadalajara, gracias. Es muy loco que me haya sucedido esto. El tamaño del chichón es este bulto, pero se dio todo. Gran 'opening night' del 'tour'".