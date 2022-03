Desde "Westworld" hasta "House of the Dragon": HBO Max adelantó todas las novedades para este año

HBO Max dio a conocer las nuevas historias y personajes que llegarán a la plataforma en los próximos meses del 2022.

En la oferta de contenido que llega exclusivamente a HBO Max se encuentran historias y personajes de películas y series para adultos y niños, así como documentales y realities con producciones hechas desde diferentes rincones de Latinoamérica y el mundo para cada integrante de la familia.

“Este año no van a poder despegarse de HBO Max. Seguimos fortaleciendo nuestro catálogo de películas, series, documentales y realities con historias que entretengan y generen emociones a nuestros usuarios en el lugar y el dispositivo que prefieran. Desde nuevos estrenos de series imperdibles, producciones favoritas que regresan en nuevas temporadas, documentales cautivantes, hasta grandes tanques internacionales, se vienen historias y personajes dinámicos que seguro van a conquistar fans en la región y en diferentes países del mundo.” afirmó Tomás Yankelevich.

Los estrenos propios para la Argentina

Así, para aquellos que aman las películas de suspenso y son fanáticos de los thrillers, llegan desde Argentina filmes como EN LA MIRA, ECOS DE UN CRIMEN, de Cristian Bernard, con Diego Peretti y Julieta Cardinali que estará disponible desde el 18 de marzo; LOS CONSPIRADORES, filme que tiene como protagonista al talentoso actor Guillermo Francella; y UN CRÍMEN ARGENTINO, thriller de investigación criminal y político basado en un hecho real de la Dictadura Militar.



Entre las series latinoamericanas que se renuevan, desde Argentina llega la tercera temporada de EL JARDÍN DE BRONCE, la emblemática historia contada por Joaquin Furriel; DÍAS DE GALLOS, que vuelve para una segunda temporada con lo mejor del freestyle.

Pero también llegan series nuevas, desde Argentina TÉ PARA SEIS (Título en producción), una comedia romántica en la que el poliamor cambiará totalmente la perspectiva de los personajes; en junio llega el thriller más esperado MARÍA MARTA, EL CRÍMEN DEL COUNTRY la historia que sigue conmoviendo a la Argentina después de que en octubre de 2002 la socióloga María Marta García Belsunce fuera encontrada muerta en el baño de su casa.

Películas con estreno exclusivo en HBO Max

En HBO Max también tendremos películas que se estrenarán de manera exclusiva y directa en la plataforma. Llega KIMI una producción dirigida por Steven Soderbergh y protagonizada por Zoe Kravitz. También llegará la quinta entrega de la saga de Sam Raimi EVIL DEAD RISE. El remake de la exitosa comedia de la década de los noventa HOUSE PARTY ahora tendrá una nueva adaptación. En exclusiva, llegará una nueva versión de FATHER OF THE BRIDE, el realizador Mexicano Gaz Alazraki dirige un elenco entre los que se cuentan Isabela Merced, Adria Arjona, Andy Garcia, Diego Boneta y Gloria Estefan. También dirigida por Steven Soderberh, llega la tercera y última entrega de MAGIC MIKE’S LAST DANCE, la historia protagonizada por Channing Tatum. La comedia romántica con un toque de ciencia ficción MOONSHOT, también llegará a la plataforma.

Además, el sello productor de WarnerMedia Particular Crowd complementa la oferta con películas Max Originals. Llega FALLING FOR FIGARO una comedia romántica ambientada en el competitivo mundo de la ópera. El juego se hace presente con GATLOPP: HELL OF A GAME, una comedia donde un juego muy particular destapa los deseos más oscuros de un grupo de amigos. Y para terminar, BULL traerá una historia de venganza y redención en el mundo del crimen organizado inglés

En el marco de DEL CINE A TU CASA estarán en la plataforma, en exclusiva, las películas de Warner Bros solamente 45 días después del estreno en salas de cine. Así figuran grandes títulos como BATMAN, ELVIS, DC LIGA DE SUPERMASCOTAS, ANIMALES FANTÁSTICOS: LOS SECRETOS DE DUMBLEDORE y tantas otras.



También se podrán disfrutar películas como SPIDER-MAN NO WAY HOME y la segunda entrega en la adaptación cinematográfica de uno de los villanos del universo de Spider-Man en VENOM: CARNAGE LIBERADO. Por el lado de NBC UNIVERSAL la quinta entrega de la franquicia de horror distópica THE FOREVER PURGE, RÁPIDOS Y FURIOSOS 9 y el reboot de la franquicia de RESIDENT EVIL BIENVENIDOS A RACOON CITY.

Los regresos más esperados

Otros dos ansiados regresos para los amantes de la ciencia ficción y los mundos fantásticos. La cuarta temporada de la ya serie de culto WESTWORLD, y la tercera temporada de HIS DARK MATERIALS, serie basada en los libros homónimos de Philip Pullman.



Además, tendremos el regreso de Cassie Bowden, la azafata interpretada por Kaley Cuoco regresa en THE FLIGHT ATTENDANT para intentar llevar una vida normal y por supuesto terminar en el centro de una intriga internacional. Esta segunda temporada de la multipremiada serie sumará una estrella de lujo: Sharon Stone. Las entrañables comediantes interpretadas por Jean Smart y Hannah Einbinder regresan en una nueva temporada de HACKS, la serie que ha conquistado múltiples premios y elogios de la crítica. Finalmente, llega la nueva temporada de BARRY, donde veremos esta historia de desesperación por dejar atrás de una vez por todas el mundo de los asesinatos por encargo y dedicarse de lleno a la actuación, su nueva pasión.

En este 2022 también vuelven los dos personajes que han revolucionado el mundo de la animación, RICK & MORTY. En su sexta temporada continuarán desafiando todos los límites de la comedia adulta. Es un regreso que será muy celebrado por un fandom enorme a nivel global, pero que especialmente en la región no para de crecer.

En el terreno del "true crime" llegan dos series muy esperadas. THE STAIRCASE protagonizada por el talentoso Colin Firth, como un escritor de novelas policiacas, acusado de matar a su esposa quien es encontrada muerta al pie de una escalera en la casa que compartían. Toni Collette y Sophie Turner se suman a este increíble reparto. Y LOVE & DEATH, producida por David E. Kelley y Nicole Kidman e inspirada en la historia verdadera de una ama de casa suburbana que termina asesinando con un hacha a su mejor amiga.

Los fanáticos de la inolvidable serie de culto THE WIRE tienen que estar muy atentos, porque David Simon nos trae de vuelta a Baltimore en WE OWN THIS CITY.

En los primeros meses del segundo semestre, se estrenará PRETTY LITTLE LIARS: ORIGINAL SIN, de la franquicia de PRETTY LITTLE LIARS y, también en la segunda mitad del año, se presentará uno de los lanzamientos más esperados de los últimos tiempos: HOUSE OF THE DRAGON, que presentará la historia de la guerra civil de la casa Targaryen que tuvo lugar unos 300 años antes de los acontecimientos retratados en GAME OF THRONES.



Para los más chicos

Las más pequeños de la casa también podrán disfrutar del catálogo renovado de HBO Max, con la llegada de BUGS BUNNY BUILDERS; BATWHEELS; LA GRANJA DE ZENÓN PRESENTA: BARTOLITO: ROMPIENDO EL CASCARÓN y nuevas temporadas de TEEN TITANS GO!; LOONEY TUNES CARTOONS; TROLLS: TROLLSTOPIA: DRAGONES: EQUIPO DE RESCATE y TOM Y JERRY EN NUEVA YORK.



HBO Max también anunció que continuará buscando oportunidades locales en la región para llegar a más países con su oferta de DEPORTES EN VIVO como ya lo está haciendo con la UEFA CHAMPIONS LEAGUE¹ y el campeonato PAULISTA² solamente en Brasil y México.