Día del animal: la confesión de Valentino, el hijo de Ricky Martin, sobre su mascota que involucra a su papá

Valentino, el hijo de Ricky Martin, causa verdadero furor en su cuenta de TikTok. Con casi 20 mil seguidores en la red, donde por supuesto también lo sigue su papá, el jovencito comparte un poco de la intimidad de su día a día. Esta vez, en el día del animal, publicó un video en el que analizó la relación que tiene su perrita Blade.

En la publicación, Valentino reflexionó sobre tres aspectos que le llaman la atención sobre el can. Primero, confesó que el animalito está totalmente enamorado de Ricky Martin.

"Le gusta más papá que yo. De verdad, cuando papá la llama se desespera. ¿Por qué te gusta más tu abuelo que tu papi?", bromeó el hijo del artista boricua.

Luego, el pequeño influencer aseguró que Blade "Odia a los huéspedes. Antes solía amar a las personas. Si los conoce está todo bien pero a los desconocidos...los odia. No entiendo porque antes estaba todo bien y ahora no."

Y por último, Valentino, el hijo de Ricky Martin, contó algo que realmente dejó sin palabras a más de uno. Es que según él, su perra "Se murió. Es su segunda vida y no es un gato. Mi papá me dijo que tenía que hacer algo con ella. Su hermano murió y ella también pero la trajeron de vuelta a la vida. Perdimos a un perro, no íbamos a perderla a ella también.", haciendo referencia a que casi su mascota pierde la vida pero finalmente lograron rescatarla de la muerte.

Valentino, el hijo de Ricky Martin, es furor en TikTok

Valentino con tan sólo tiene 13 años abrió su cuenta de Tik Tok en noviembre de 2020 y ya es furor. Con casi 20 mil seguidores, a diario sorprende con su ingenio, sentido del humor, su gusto por el baile y hasta la intimidad de la mansión en la que vive con su papá Ricky Martin, Jwan Yosef y sus hermanos.

Ricky Martin junto a Valentino.

Bajo el nombre @tigamingno8, Valentino no sólo se exhibe a sí mismo también muestra algunos de sus momentos con su gemelo, Matteo, a quien seguido le hace bromas. Por el momento, sus otros dos hermanos Lucía y Renn, no han sido parte de sus videos.



En alguna otra ocasión, el hijo de Ricky Martin fue furor con su video parodiando a Miley Cyrus en su video Wrecking Bal. ¡Lo amamos!