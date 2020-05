El Brujito Maya cumplió años y lo festejó por zoom con su familia

Nunca imaginé pasar un cumpleaños en cuarentena ¿Quién se lo hubiera imaginado? No solo acá, en todo el mundo. La palabra que me está resonando todo el tiempo desde que empezó la pandemia es: adaptación. Es más feliz él que se logra adaptar a la situación más facilmente. Por eso decidí pasarla bien a pesar de no poder festejarlo con mi familia, ni muchos de mis amigos. A ponerle onda a pesar de todo. Organizamos un festejo virtual por zoom con la familia, mis sobrinas le enseñaron a mi mamá como usar el zoom ¡Y hasta me cantaron el feliz cumpleaños con el Ukelele!

Amanecí con la casa llena de globos y cartelitos, que había colgado Dario, mi mejor amigo, con él que vivo. Me vinieron a recibir a los saltos Corbata, mi perro, y Cayetana, nuestra gata. Me llegaron un montón de regalitos por mensajería en moto y bicicleta. Era raro que suene el timbre y recibir regalos por moto. Pasé gran parte del día contestando llamadas, mensajes por whatsapp y saludos en las redes sociales.

A la hora exacta de mi nacimiento, hice una meditación que vengo haciendo todos los años desde hace treinta años. La aprendí del libro “Bailando en la Luz” de la actriz Shirley Maclaine, mi gran maestra. Ella la hizo por primera vez en el año 1983, en la cumbre de una montaña del Colorado, proyectando (visualizando en la meditación) el éxito de la película “La Fuerza del cariño” por la que ganó su primer Oscar en 1984, que su libro “Lo que sé de mí” se convirtiera en un bets seller y la gira de su espectáculo musical que montó en Broodway. Todo lo que programó se hizo realidad, uno a uno todos sus sueños, lo que dejó un fuerte impacto en mí, inspirandome a hacer la misma meditación todos los años, y debo decir que cada una de las cosas que visualicé cada año ¡también se cumplieron! Ella misma explica en su libro la poderosa energía de meditación de cumpleaños:

“Eran las tres y cincuenta y cinco minutos. Dentro de dos minutos sería el día de mi nacimiento. Un guía espiritual me había dicho que la energía que heredamos en el día de nuestro cumpleaños es muy poderosa, porque el Sol y sus planetas están emitiendo la misma energía alineada que en el momento en que nacimos. Poseemos esa energía. Es nuestra y podemos utilizarla y proyectarla hacia donde deseemos durante los años siguientes”.

A la hora de mi nacimiento encendí una vela, prendí un sahumerio y me puse a meditar sobre una alfombrita que uso exclusivamente para eso, visualizando todo lo que quiero proyectar y concretar en mi 2020/2021, imaginé cada cosa como si realmente la estuviera viviendo. Y estoy seguro que se van a cumplir, como se cumplió todo los que soñé y visualicé en mis años anteriores.

Entre los deseos del Brujito Maya estuvo presente que la humanidad pase pronto por este duro momento, y que todo el mundo pueda superar de la mejor manera posible esta situación, pidiendo sanación para el planeta.