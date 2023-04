Shakira emprendió vuelo a Miami -hace tan solo unas horas- para radicarse allí junto a sus dos hijos, Sasha y Milan, dejando atrás el triste final que tuvo su historia con Gerard Piqué luego de blanquear su romance con Clara Chía Marti.



Casualmente, el ex futbolista ha dado una entrevista en las últimas horas en donde se refirió a la nacionalidad (y origen) de su ex pareja, de forma un tanto despectiva. Sin dudarlo, la cantante salió al cruce; de forma no directa pero contundente.

Qué dijo Gerard Piqué sobre Shakira

El actual presidente de la Kings League le concedió una entrevista al periodista Gerard Romero para el diario Marca. Fue en este entorno que disparó unas palabras que no le sentaron para nada bien a los fans de la colombiana. Incluso a ella, que no tardó en hacerse eco.

"Mi ex pareja es latinoamericana, no sabes lo que he llegado a recibir por redes sociales de gente que es fan de ella, pero barbaridades. No me importa nada, es cero, porque no les conozco de nada, es gente que no tiene vida. ¿Qué importancia les tienes que dar? Es que es cero, no los vas a conocer nunca en la vida, son como robots", sostenía Piqué.

Qué le contestó Shakira a Gerard Piqué

El hecho de resaltar que Shakira es latinoamericana, fue tomado de forma despectiva y la nacida en Barranquilla aprovechó esto (y la repercusión que las palabras de Gerard Piqué tuvieron en la red) para dejar un contundente mensaje.

"Orgullosa de ser latinoamericana", sentenció Shakira inmediatamente desde su cuenta oficial en Twitter, publicación que acompañó con muchos emojis de las banderas de Latinoamérica.

El tweet de Shakira manifestando su orgulla por ser de Latinoamérica.

De esta forma, quedó más que claro la postura de Shakira frente a los dichos de su ex y los fans que tiene alrededor del mundo salieron a apoyarla de forma incondicional.

V.G