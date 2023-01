El imponente espectáculo de Las Rockettes en el Radio City de New York

por Héctor Maugeri desde New York

Es el espectáculo navideño más aclamado del mundo. ¨Christmas Spectacular¨, en el Radio City de Nueva York, liderado por el grupo de baile "Las Rockettes", es una invitación al universo de las fantasías, donde la realidad supera lo imaginable.



Con una megaproducción multimillonaria, desde hace 94 años, y de manera ininterrumpida, previa a la semana de Las Fiestas – de los primeros días de noviembre a la primera semana de enero- las famosas bailarinas hacen cinco shows al día de 90 minutos.

Las Rockettes, el espectacular show del Radio City Music Hall de NYC.

La compañía fue fundada en 1925 y desde siempre se caracterizó por establecer coreografías lineales, tener todas la misma estatura, y ser rigurosas en la coordinación de los movimientos levantando las piernas hasta la altura de los ojos. Además de danza y música, el espectáculo está conformado por actores, cantantes en vivo, una orquesta de 70 músicos, y varias escenografías móviles, con pantallas, efectos en 3D y hasta un ómnibus turístico neoyorkino y una pista de hielo en el escenario.

Este año se sumaron drones luminosos con formas de ninfas aladas y proyecciones en el techo del teatro. Nieva en escena y hasta el aroma del lugar invita a trasladarnos a un tiempo de natividad.

Por supuesto que Santa Claus es otro de sus protagonistas; interviene de manera activa con el público y sobrevuela las plateas junto a sus renos.

Claro que el cuadro más esperado es el de los soldaditos de madera; Parade of the Wooden Soldiers , donde las Rockettes demuestran la excelencia de la disciplina artística. Definitivamente, el show es una de las atracciones turísticas de Manhattan y es visto por 2 millones de espectadores al año.



Las 36 bailarinas oficiales del Radio City aseguran que "ser una Rockette, para cualquier bailarina, es un sueño, muchas veces, difícil de cumplir. Se necesita mucha técnica, dedicación y actitud. Ahora, una vez alcanzado el objetivo, el trabajo en equipo es fundamental. Porque en el escenario todas somos una y todas nos lucimos para el mismo show…¨



