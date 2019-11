El llanto de Jimena Barón: ganó un importante premio internacional

Jimena Barón ganó un importante premio de los MTV EMA Sevilla 2019, en donde estaba nominada por la categoría a “Mejor Artista Latinoamérica Sur”. Dicha noticia, la dio a conocer en un video que publicó en su cuenta de Instagram. Allí, la cantante no pudo contener la emoción y se la vio llorando.

Asimismo, reflexionó: "No tengo palabras todavía, necesito unas horas para procesar todo esto. Anoche intenté procesar el solo hecho de estar acá, nominada en Europa junto a los mejores del mundo, con mi música que empezó hace tan poco y con tanta ilusión e inocencia honestamente, como quienes dicen de chicos que quieren ser astronautas, yo siempre quise ser cantante, crecí, creí que era tarde, pero Dios sabrá porque, un día recuperé mi amor propio y me convencí de que merecía intentarlo. Nos ha costado todo un huevo estos 2 años, puse cada peso que tenia y reme contra la corriente a pesar de la mierda que me tiraron.", dijo.

Y agregó: "Estar acá nominada es inmenso para mí, pero resulta que encima gané. Y quedo muda si, y no quisiera ir hinchada al evento (no voy a mentir) solo decirles que la felicidad no me entra en el cuerpo y que esto es de ustedes al igual que mío. Sin ustedes ahí, yo acá sería imposible.

Los abrazo fuertísimo, los quiero una barbaridad y créanse mil porque son los mejores fans del planeta, confirmado. Me hicieron inmensamente feliz. No tengo palabras, voy a caminar a ver si me entra todo esto en el cerebro. GRACIAS HASTA EL INFINITO".

.

Por último, Barón, finalizó: "Que no les diga nunca nadie hasta donde van a llegar y quiénes son. Solo VOS sabe quién sos, encontrate. Cómprense tapones de oído, un espejo, mírense, háblense, díganse que son increíbles e invencibles y salgan a la vida a cerrar culos haciendo y siendo quien se les cante."