El Polaco fue acusado de no cumplir con la cuarentena y Karina lo atacó en redes

El Polaco celebró el cumpleaños de su pequeña hija Alma y generó revuelo. El músico festejó el día de su segunda hija junto a Valeria Aquino, mamá de la niña, Barby Silenzi y un grupo de niños.

El cantante compartió postales de este momento en redes sociales donde fue duramente criticado por no cumplir con las leyes del aislamiento que impide las reuniones sociales. Una de las personas que puso su grito en el cielo al ver este festejo fue Karina, actual jurado del Cantando 2020.

“Che, ¿qué dijo el presidente? ¿Seguimos en cuarentena? No sé por qué siento como que ya no. Como que todo ya volvió a la normalidad, ¿no? Ni barbijos veo ya”, dijo su ex pareja y mamá de su hija Sol en su Insta Stories.

Sobre estos dichos, El Polaco fue contundente e intentó evadir la polémica. “No creo que eso haya sido para mí, pregúntenle a ella. Estoy en paz con mi familia”, dijo en Nosotros a la mañana.

Luego, sobre la celebración de Alma aclaró: “Estaba la familia con todos los protocolos de cuidados”.