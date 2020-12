Falta de compañerismo: las duras acusaciones entre los participantes de Masterchef

Masterchef Celebrity se acerca a su recta final y sus participantes están jugando a todo o nada. Si bien la competencia parecía amistosa y muchas veces solidaria, ahora es, como se dice comúnmente, a "cara de perro".

Prueba de esto fueron las acusaciones cruzadas entre algunos concursantes, en particular después del último desafío. Todo comenzó con un mal entendido en el mercado cuando El Polaco le arrebató un paquete de queso que Belu Lucius estaba tratando de conseguir como favor a Vicky Xipolitakis . “¡Belu, hacé la tuya!”, le dijo Analía Franchín ante la incómoda situación.

“Me sorprendió la actitud de Analía porque yo siempre trato de ayudar a todos. Obvio que no voy a perjudicar a nadie. Si pueden me dan una mano… Pero cada uno piensa distinto y es como es”, comentó la Griega sobre la actitud de su colega de cocina. “Ay, Dios mío, estas celebridades… Por favor, relájense”, dijo Belu evitando la polémica.

Pero eso no fue todo ya que Franchín también hizo una jugada polémica al llevarse una compotera que se suponía era para otro de los concursantes. “Para mí esto es una competencia y si uno no tiene espíritu competitivo, no tiene que estar en una competencia y le tiene que dejar el lugar a otro”, dijo la panelista en una actitud contundente. Vicky se mostró en la vereda opuesta: “Creo que si somos pocos, más compañeros tenemos que ser”.



Mientras se daba este entredicho, El Polaco y Belu Lucius también se tiraron picante aunque de forma más inocente pero dejando en claro que están en pie de guerra.