Florencia Kirchner contó porqué decidió abrir una cuenta de Instagram

Florencia Kirchner reveló los motivos por los que finalmente decidió abrir una cuenta en la red social Instagram. Es que la hija de Cristina Kirchner inauguró la apertura como nuevo usuario luego de su llegada a la Argentina en marzo del corriente año y disfruta de ese espacio para compartir su pasión por la literatura.

"Tener redes sociales me daba un poco como alergia, pero hay espacio para todos; hay gente que sube selfies todo el día, y yo comparto literatura, que es lo que me gusta. Siempre leí, y escribo desde que tengo 19 años, pero como estudiaba cine entonces me centraba en leer sobre películas o la vida de directores", expresó la hija de la vicepresidenta en diálogo con el programa de radio Cheque en blanco.

Luego, 'la gurú de la literatura' continuó: "La literatura se convirtió en un lugar para habitarlo, hasta el fondo cuando me encontré atacada y encerrada en mi casa. Estos últimos años me costaba escribirme, decirme y estaba como petrificada por dentro, pero sí podía leerme en otros. Esta soy yo, siempre estoy compartiendo con con mis allegados, preguntando por libros, averiguando por libros, por autores, soy media loca con todo eso y es lo que comparto".