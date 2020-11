Gustavo Conti dejó un pícaro comentario en una foto de Silvina Escudero

Gustavo Conti y Ximena Capristo atraviesan una fuerte crisis matrimonial. Hace algunos días, la morocha compartió unos chats de su marido con otra mujer y desató una fuerte polémica cuando decidió borrarlos.

Ahora, la situación entre ellos no es la mejor y por el momento no se conocieron más detalles de esta difícil situación, Sin embargo, "La Negra" no dio el brazo a torcer y, días atrás, enfrentó a Silvina Escudero en Bienvenidos a bordo donde confirmó que la bailarina le manda mensajes a su ¿ex?

"Le estuvo mandando mensajes a Conti", dijo Capristo en el programa de Guido Kaczcka y Escudero se defendió: "Yo vivo mandándole mensajes a tu marido".

Tras este incómodo cruce, la morocha compartió una sensual imagen que Conti no dejó pasar y encendió las alertas con un curioso mensaje. Silvina subió una foto hot con el epígrafe de "Guardia" y Gustavo agregó: "Sopre"

¿Responderá Capristo?