House of the Dragon: revelan el tráiler oficial de la serie de HBO Max

"House of the Dragon", la precuela que funciona como una continuidad a "Game of Thrones", la serie más exitosa de HBO Max, lanzó su tráiler oficial.

En medio de la espera para su estreno, que se dará el próximo 21 de agosto,, la señal dio a conocer el tráiler oficial de esta nueva entrega que contará con diez episodios.

En el video que ya captó la atención de los fans se puede ver la disputa que se avecina por el Trono de Hierro y cómo la casa reinante de los Targaryen buscará un nuevo sucesor para gobernar.



La precuela cuenta con un increpible elenco entre los que destacan Paddy Considine, Matt Smith, Olivia Cooke, Emma D'Arcy, Steve Toussaint, Eve Best, Sonoya Mizuno, Fabien Frankel y Rhys Ifans.

En el reparto también participan Milly Alcock, Bethany Antonia, Phoebe Campbell, Emily Carey, Harry Collett, Ryan Corr, Tom Glynn-Carney, Jefferson Hall, David Horovitch, Wil Johnson, John Macmillan, Graham McTavish, Ewan Mitchell, Theo Nate, Matthew Needham, Bill Paterson, Phia Saban, Gavin Spokes y Savannah Steyn.

De qué tratará House of the Dragon

"House of the Dragon" se centrará en la historia del reinado de Viserys I tras heredar un reino pacífico de manos de su abuelo Jaehaerys I. Los actores que conforman el elenco principal de la serie ya fueron presentados por HBO junto a una breve descripción de sus personajes:



-Emma D’Arcy será la princesa Rhaenyra Targaryen, la primogénita del rey, es de pura sangre Valyria y jinete de dragones.

-Matt Smith será el Príncipe Daemon Targaryen, el hermano menor del rey Viserys y heredero del trono. Un guerrero sin igual y un jinete de dragón.

-Steve Toussaint será Lord Corlys Velaryon, un linaje Valyrio tan antiguo como la Casa Targaryen. Él es el más afamado aventurero náutico de la historia de Poniente.