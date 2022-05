"House of the Dragon": presentan el atrapante primer tráiler de la precuela de "Game of Thrones"

Hace unas semanas, HBO Max reveló la fecha en la que estrenará "House of the Dragon", la precuela de "Game of Thrones" que tiene en vilo a todos los fans.

A través de sus redes sociales, la señal de streaming confirmó que la serie se estrena el domingo 21 de agosto, día en que suelen emitirse sus producciones más relevantes.



En medio de lo que será un extensa espera, la plataforma está dando más información sobre la serie y en esta oportunidad presentó el tan esperado teaser tráiler de la precuela que está asada en el libro "Fuego y Sangre" de George R.R. Martin, y ambientada 200 años antes de los acontecimientos de "Game of Thrones", cuenta la historia de la Casa Targaryen.



"La historia no recuerda la sangre, recuerda los nombres", dicen en el atrapante adelanto en el que ya podemos ver algunos conflictos entre los personajes que conoceremos en esta novedosa serie que tiene a los fans esperando a su estreno.



De qué tratará House of the Dragon

"House of the Dragon" se centrará en la historia del reinado de Viserys I tras heredar un reino pacífico de manos de su abuelo Jaehaerys I. Los actores que conforman el elenco principal de la serie ya fueron presentados por HBO junto a una breve descripción de sus personajes:

-Emma D’Arcy será la princesa Rhaenyra Targaryen, la primogénita del rey, es de pura sangre Valyria y jinete de dragones.

-Matt Smith será el Príncipe Daemon Targaryen, el hermano menor del rey Viserys y heredero del trono. Un guerrero sin igual y un jinete de dragón.

-Steve Toussaint será Lord Corlys Velaryon, un linaje Valyrio tan antiguo como la Casa Targaryen. Él es el más afamado aventurero náutico de la historia de Poniente.