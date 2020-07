Isabela Souza, la chica Disney que conquistó con su personaje en BIA

Mañana, a las 19 hs, se emite el último capítulo de Bia, la novela de Disney que atrapó al público adolescente y se emite por Disney Channel. Al finalizar el capítulo se mostrará un video musical con todo el elenco.

Su protagonista, la brasileña Isabela Souza, de 22 años, dialogó en exclusiva con Caras y habló de su exitoso presente.

¿Cómo comenzó tu carrera?

Empecé a estudiar actuación cuando tenía 13 años. Tenía muchas ilusiones, pero nunca quedaba en los castings

¿Cómo fue tu desembarco en Disney?

Fui a un casting para “Juacas” y quedé, pero tenía que saber surfear y no tenía ni la menor idea de ese deporte, así que tomé clases con un campeón de ese deporte y hasta fui a vivir a la casa del instructor. Fue una época maravillosa.

La joven nació en Belo Horizonte, Minas Gerais, y si bien no hace tanto que vino al país sin saber hablar nada el español, aprendió enseguida y ahora domina el idioma a la perfección. Allá quedó su familia a la que extraña mucho: “Vine a Argentina para seguir tomando clases de actuación y canto y me fasciné. Conocí lugares hermosos como Bariloche y Pinamar, pero aún me falta conocer gran parte del sur que me dijeron que es maravilloso”.

“Lo que siento aquí es que el frío es intenso y eso en mi país no sucede”, agregó.

En relación a su vínculo con los jóvenes argentinos Isa asegura que ya se le pegó el “che” y lo utiliza muy a menudo. “Las costumbres de los argentinos me encantan. Son divertidos y no me costó nada adaptarme. Además, me gusta el asado que también es común en Brasil, pero lo que más me atrae es que tienen un humor muy especial y eso lo amo. Con mis compañeros me reí todo el tiempo y me hice un montón de amigos”.

Souza, despliega simpatía a lo largo de la charla con la simpleza propia de su edad y enseguida surgió el tema de la pareja. Es muy activa en las redes y tiene más de un millón de seguidores en Instagram. "¿Tenés novio?" “Hmmmm”, contestó pícara dejando entrever que habría algo, pero que mantiene en absoluto secreto, pero sí confesó que es muy romántica, que le gustan las flores y que en algún momento de su vida le gustaría formar una familia.

Isabela cuenta que ahora que finaliza Bia, no sabe qué va a hacer. “Por ahora no tengo nada definido, disfruto este presente exitoso, mi crecimiento profesional y todo lo que logramos con la serie, pero también me da mucha nostalgia. Ojalá pueda seguir trabajando para Disney”.

La actriz, reflexiona acerca del momento mundial con la pandemia: “Es tiempo de tener esperanzas, de aprender y reflexionar, perdonar, no guardar rencores y perdonar”.

Para finalizar Souza confesó que le gustaría hacer cine y que ser modelo es otra de sus pasiones que espera poder concretar.