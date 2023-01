Julieta Prandi apuntó contra su ex, Claudio Contardi: "Lo voy a aplastar como una cucaracha"

Julieta Prandi continúa con el conflicto legal con su exmarido y padre de sus dos hijos, Claudio Contardi. La modelo denunció a su ex por la pérdida de su libertad y de sus bienes. Además, relató que tanto ella como sus hijos fueron víctimas de violencia. Ahora, en diálogo con María Laura Santillán para Infobae, la top volvió a referirse a los "abusos, amenazas y violencia psicológica" que sufrió durante su relación con su ex esposo.

"La segunda etapa desde el 2008 hasta el 2019, 11 años. Y previo a eso lo conocí en el 2000 y logré dejarlo en el 2004, 2005, cuando tuve un ataque de pánico. Porque estuvo dos veces en mi vida. Primero un noviazgo muy controlador, desapareció cuando lo dejé y unos años más tarde volvió mostrándome otra cara, una persona mucho más aplomada, cuidador, protector...", comenzó diciendo Julieta.



Claudio Contardi y Julieta Prandi.

"Porque este tipo de personajes sabe cómo engañar a su víctima. Sabe qué cara tiene que mostrar. Durante un tiempo fue un gran encantador de serpientes, todo el mundo creía que era el hombre más maravilloso de la tierra y que iba a ser el mejor padre del mundo. Yo también lo creí", agregó.

Por otro lado, la también conductora amplió: "Trabaja tu autoestima, tu confianza. Yo me fui con la confianza estropeada, arruinada en mil partes. Todavía la estoy trabajando. Porque cuando me fui de ahí no creía ni que me llamara Julieta. Me hizo sentir que no era capaz de nada. Que sin esa persona no vas a poder vivir, no vas a poder trabajar. Que ya nadie te va a querer, que estás grande, que estás vieja. Y cosas mucho más asquerosas. Un suplicio", detalló Julieta Prandi sobre el vínculo con Contardi.

Julieta Prandi y Contardi, el día de su casamiento.

Por último, Julieta Prandi expresó que quiere "aplastar como una cucaracha" a su ex. "Todo lo que pude construir lo voy a recuperar. Y voy a construir más de lo que yo ya construí, porque esto lo hice yo. Él no puso un peso para lo que yo construí. Es todo fruto de mi esfuerzo, porque a mí nadie me regaló nada. Yo hace 23 años que trabajo y está todo, no tengo nada que ocultar y es todo mérito mío. Y lo voy a aplastar como a una cucaracha", cerró la modelo.