Kim Kardashian y Kanye West renovaron sus votos matrimoniales

El pasado mes de mayo, Kim Kardashian y Kanye West cumplieron cinco años de casados. Según trascendió en el último episodio de Keeping Up With The Kardashians, la pareja aprovechó esa ocasión para renovar sus votos. Noticia que mantuvieron en estricto secreto y que no se supo hasta ahora.

Kim contó en el capítulo que su idea original era organizar una ceremonia sorpresa en su casa. “Sólo quiero planear algo especial y hacerme cargo de esto. Entonces, pensé hacer algo divertido y dulce en nuestro patio trasero y crear más recuerdos”, dijo.

Fue entonces que se enteró que el rapero también estaba organizando una fiesta sorpresa, por lo que la empresaria decidió dejar todo en sus manos. “Estaba pensando: ¿debería dejar que lo planee, le digo algo? ¿Qué está pasando? Quizá no debería romper la tradición y dejar que se haga cargo, porque le gusta mucho hacer eso”, comentó Kim. Para terminar con un posible "mal entendido" de planes, la morocha le blanqueó su idea a su marido.

Finalmente, fue el pastor Rich Wilkerson Jr., quien los casó el 24 de mayo de 2014, la persona que se encargó de la ceremonia. Aunque oficialmente no hay registros de este íntimo momento o por lo menos no salieron a la luz para el público.

Kardashian ensayó con su hijo Saint un discurso que rezaba: “Eres mi esposo, eres mi mejor amigo, mi mayor creyente y mi único amor verdadero”. También trascendió que en la ceremonia estuvieron presentes todos los hijos del matrimonio: Psalm, Saint, North y Chicago West.